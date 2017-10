Sport

Eitel und "Scheiß-Tattoo": Wie Leroy Sané bei Man City überzeugt

Kaum macht Trainer Josep Guardiola Druck, läufts bei Leroy Sané. Der deutsche Fußball-Nationalspieler glänzt als Torschütze und Vorbereiter. Manchester City spielt bisher die beste Premier-League-Saison der Vereinsgeschichte. Und in der Champions League?

An sein erstes Champions-League-Tor wird sich Leroy Sané noch lange erinnern. Denn der deutsche Nationalspieler trägt es auf der Haut. Ein riesiges Tattoo auf seinem Rücken zeigt ihn beim Torjubel. "Es war das Tor gegen Monaco", sagte Sané der Zeitung "Manchester Evening News". Im Achtelfinal-Hinspiel der Vorsaison hatte er im Februar zum 5:3 gegen die AS Monaco getroffen. "Es ging gar nicht so sehr um das spezielle Tor, sondern darum, dass ich, als ich jünger war, immer in der Champions League spielen wollte."

Für das Tattoo erntete der 21-Jährige viel Spott. Schließlich war Man City nach dem 1:3 im Rückspiel in Monaco aus der Königsklasse ausgeschieden. Kollege Raheem Sterling kritisierte bei Instagram die "Selbstverliebtheit" Sanés und sprach von einem "Scheiß-Tattoo". Doch den ehemaligen Schalker hat das offensichtlich wenig beeindruckt: Sané hat sich bei den Skyblues durchgesetzt. Nach scharfer Formkritik von seinem Trainer Josep Guardiola und Schwierigkeiten zu Beginn der Saison - mit nur einem Startelfeinsatz in sechs Spielen - läuft es für ihn inzwischen hervorragend.

"Aufregendstes Talent Europas"?

Wettbewerbsübergreifend gelangen Sané in 15 Spielen acht Tore und fünf Vorlagen - fast so viele wie in der gesamten vorigen Saison. Damit bereitete der Ex-Schalker auch dem früheren Dortmund-Coach Jürgen Klopp Kopfschmerzen. Bei Citys 5:0 gegen den FC Liverpool traf der eingewechselte Sané in der Schlussviertelstunde doppelt. Vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch beim SSC Neapel (ab 20.45 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) erklärte ihn der europäische Fußballverband Uefa jetzt zum "aufregendsten Talent Europas". Nun ja.

Seine bestechende Form hat Sané nach eigener Aussage Guardiola zu verdanken. "Er hat mir sehr geholfen. Ich kann sagen, dass er meine Spielweise komplett verändert hat", erklärte Sané jüngst im Interview dem britischen Sender Sky Sports. "Ich hab mich in so vielen Dingen verbessert, und er versucht weiter, mich perfekt zu machen und mir Druck zu machen." Den Druck, räumte Sané ein, brauche er auch. "Das erinnert mich immer daran, dass ich noch mehr und noch härter arbeiten muss und auch sehen muss, was ich noch nicht so gut mache." Guardiola nannte Sané nach dem 3:2-Sieg am Wochenende bei West Bromwich Albion ein "besonderes Talent", mahnte aber zugleich: "Er ist noch jung, es gibt noch viele, viele Dinge, die er verbessern kann".

Doch auch dank Sané hat Manchester City den besten Saisonstart seiner Premier-League-Geschichte hingelegt und lässt die Fans bereits träumen. Beim Thema Meisterschaft musste Sané schmunzeln. "Alles ist möglich", sagte der Angreifer vorsichtig. Sollte er mit City auch am Ende der Saison oben stehen oder sogar die Champions League gewinnen, will sich Sané ein weiteres Tattoo stechen lassen. Das hat er bereits angekündigt.

Quelle: n-tv.de