Sport

Matsch as Matsch can: Wie geht's weiter mit Lotte und dem BVB?

Dortmunds Watzke plädiert für ein anderes Stadion, die Fans sind sauer und dem BVB droht eine Terminhatz. Und das alles, weil der Schiedsrichter das Pokalspiel in Lotte absagt. Und nun? Steht der neue Termin angeblich. Die wichtigste Fragen und Antworten.

Ein Fußballspiel fällt aus - weil es in Lotte schneit. Dass die Dortmunder Borussia nun ihr Viertelfinale im DFB-Pokal bei den Sportfreunden an einem anderen Termin austragen muss, bringt einiges durcheinander. Wie der Sportinformationsdienst berichtet, soll die Partie nun am Dienstag, 14. März, stattfinden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Spielabsage:

Warum wurde so spät abgesagt? Fast alle Zuschauer waren bereits im Lotter Stadion, als die Absage am Dienstagabend bekannt wurde. Laut Bestimmungen soll die Entscheidung über die Bespielbarkeit bis vier Stunden vor dem Anpfiff durch die Sportplatzkommission erfolgen. Bis zwei Stunden vor Anpfiff kann abgesagt werden, wenn das Wetter den Platz zwischenzeitlich entscheidend verschlechtert hat. Das war der Fall. Unabhängig davon ist eine Absage wegen Gefährdung der Spieler jederzeit möglich. Das war auch die Begründung von Schiedsrichter Felix Brych nach einem Eisregenschauer eine Stunde vor Spielbeginn.

War der Platz wirklich unbespielbar? Wahrscheinlich ja. Auch um 22.00 Uhr sanken Beobachter in den Strafräumen tief mit ihren Schuhen ein, der Platz war tief, matschig und wäre wohl bereits nach dem Warmmachen stark beschädigt gewesen. Grätschen hätten tiefe Furchen gerissen. Es wäre ein Glücksspiel geworden, ganz abgesehen von der Gesundheitsgefährdung.

Gab es Kritik an der Entscheidung? Ja - vonseiten der Zuschauer. Besonders die angereisten Dortmunder Fans waren sauer über den späten Zeitpunkt der Absage. Lotte und der BVB jedoch waren sich zähneknirschend einig, dass ein Spiel unter regulären Bedingungen unmöglich gewesen wäre.

Werden dennoch die Halbfinals ausgelost? Ja. Ex-Nationalspieler Matthias Sammer wird im Anschluss an das Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Bayern München und Schalke 04 heute (ab 20.45 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) die Lose ziehen. Einem Halbfinalisten wird dabei das kombinierte Los Lotte/Dortmund zugewiesen. Die Halbfinals werden am 25. und 26. April gespielt.

Muss Lotte in ein anderes Stadion ausweichen? Offen. Trainer Ismail Atalan würde gerne einen weiteren Versuch im kleinen Frimo-Stadion (10.059 Plätze) wagen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ("Das kann in zwei Wochen wieder in die Hose gehen") wünscht sich ein Ausweichen. Indiz für eine Verlegung nach Osnabrück oder Bielefeld: Lotte hatte bereits das für den vergangenen Samstag geplante Ligaspiel gegen den Chemnitzer FC wegen Unbespielbarkeit des Platzes absagen müssen.

Behalten die Eintrittskarten ihre Gültigkeit? Im Normalfall ja. Alternativ können Fans sich den Eintrittspreis erstatten lassen. Lotte teilte am Mittwoch mit, es werde sämtliche Schritte erst nach eingehender Beratung bekannt geben.

Was bedeutet die Verlegung für den BVB? Noch mehr Terminstress. Entsprechend zerknirscht waren die Verantwortlichen. Am 8. März kämpft die Borussia in der Champions League gegen Benfica Lissabon um den Einzug ins Viertelfinale, das am 11./12. bzw. 18./19. April gespielt wird. Vorher legt die Bundesliga noch eine englische Woche ein, weitere Pokal- und Champions-League-Runden könnten folgen. Im Maximalfall erwarten den BVB 21 Spiele in 91 Tagen.

Was bedeutet die Spielabsage für Lotte? Viel Organisation. Die Vorbereitung auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte war ein Kraftakt. Für die Neuansetzung müssen zudem wohl weitere Ligaspiele abgesagt werden - Lotte ist in der 3. Liga ohnehin schon zwei Spiele im Rückstand.

DFB-Pokal 1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Di., 28. Feb. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0) Arminia Bielefeld Spielbericht Di., 28. Feb. 20:45 Uhr Sportf. Lotte -:- Borussia Dortmund Mi., 01. Mär. 18:30 Uhr Hamburger SV -:- Borussia M'gladbach Mi., 01. Mär. 20:45 Uhr Bayern München -:- FC Schalke « zurück

Quelle: n-tv.de