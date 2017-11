Sport

Nürnberg verspielt 2:0-Führung: Wilde Heidenheimer stoppen Erfolgs-Unioner

Nach 16 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen, wird Union Berlin in Heidenheim nach der Länderspielpause in einem wilden Torrausch ernüchtert. Kiel lässt sich selbst von einem klaren Rückstand nicht ärgern und Bochum kann nicht mehr gewinnen.

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel 2:2 (0:0)

Holstein Kiel hat vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Der Aufsteiger erkämpfte in der Spitzenpartie des 14. Spieltages beim 1. FC Nürnberg ein 2:2 (0:0) und liegt mit 30 Zählern nun vor dem punktgleichen Rivalen Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer können aber am Sonntag (13.30 Uhr) schon mit einem Punkt beim wiedererstarkten Absteiger FC Ingolstadt wieder Platz eins übernehmen. Nürnberg verpasste es vor 27.274 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion, nach zuletzt zwei Niederlagen Union Berlin von Relegationsplatz drei zu verdrängen. Hanno Behrens (54.) und Mikael Ishak (62.) mit seinem neunten Saisontor brachten den "Club" mit 2:0 in Führung, ehe dem eingewechselten Aaron Seydel (70.) der Anschluss gelang. Alexander Mühling (88.) sorgte dann für den Punktgewinn der Gäste. Die Kieler Serie nach zuletzt fünf Siegen und einem Unentschieden hält damit an.

1. FC Heidenheim - Union Berlin 4:3 (1:0)

In einer turbulenten Partie mit sechs Toren binnen 14 Minuten hat der 1. FC Union Berlin 3:4 (0:1) beim 1. FC Heidenheim verloren. Union rutschte ab auf Platz vier, Heidenheim verließ erstmals seit dem 9. Spieltag den Abstiegsrelegationsrang und ist zumindest bis Montag 15. - für Heidenheim trafen Arne Feick (44. Minute), John Verhoek (61./74.) und Geburtstagskind Marc Schnatterer (66.). Ein Doppelpack von Steven Skrzybski (72./75.), der ebenfalls Geburtstag hatte, und ein Elfmetertor von Sebastian Polter (63.) reichten vor 12.000 Zuschauern in der Voith-Arena nicht zu einem Punkt für Union.

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:1)

Der VfL Bochum rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf. Im Kellerduell gegen die SpVgg Greuther Fürth kamen die Westfalen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und sind seit vier Spielen ohne Sieg. Der Abstand zum Relegationsplatz 16 beträgt nur noch zwei Punkte. Die Gäste aus Franken beendeten zwar ihre Negativserie von vier Auswärtsniederlagen in Folge, bleiben als Tabellenvorletzter aber in höchster Not.

Marco Caligiuri brachte Fürth vor 11.228 Zuschauern bereits in der siebten Minute in Führung. Lukas Hinterseer glich zehn Minuten später aus - mit dem ersten Bochumer Tor nach 304 Minuten. Zu mehr reichte es in einer schwachen Partie nicht. Der VfL ist mit nur 13 Treffern in 14 Spielen in der Offensive die drittschlechteste Zweitligamannschaft.

