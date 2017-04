Sport

Aufregung beim 150. Revierderby: Wird Maskottchen Erwin gesperrt?

Von Felix Meininghaus, Gelsenkirchen

Schalkes Maskottchen zeigt dem Schiedsrichter die Rote Karte, prompt folgt die Forderung nach Sanktionen. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, und so freut sich das blau-weiße Lager am Ende trotz eines nicht gegebenen Elfmeters.

Als das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund, jener immer junge Klassiker an der B1, in der Endphase seiner 150. Auflage seinen emotionalen Höhepunkt erreichte, brachen auf Schalke alle Dämme: Schalkes Kapitän Benedikt Höwedes rutschte auf den Knien auf Felix Zwayer zu, als habe er gerade das entscheidende Tor erzielt, um den Schiedsrichter bildete sich ein blaues Rudel, das wütend protestierte und kurz nach dem Abpfiff wurde die Szenerie dann richtig skurril: Das Derby war zwar mit einem 1:1-Unentschieden beendet, doch Zwayer wurde immer noch von etlichen Schalkern bestürmt, als sich plötzlich das Maskottchen Erwin vor dem Unparteiischen aufbaute und ihm die Rote Karte unter die Nase hielt, die dem Berliner in den ebenso hektischen wie aufgewühlten Schlussminuten unbemerkt aus der Tasche gerutscht war.

Diese Sequenzen werden mit Sicherheit in jedem Rückblick auf die Bundesliga-Saison 2016/2017 zu sehen sein, denn solche Bilder hat es selbst im an Geschichten und Anekdoten so reichen Klassiker des Westens noch nicht gegeben. Zwayer stand am Pranger, doch nach diesen Bildern schwangen sich beim Bezahlsender "Sky" die Ordnungshüter auf und forderten, den Malocher Erwin, der die Fans bislang stets vom Spielfeldrand aus bespaßte, zu sanktionieren.

Fehlentscheidung oder nicht?

Was war passiert, dass die Gemüter dermaßen in Wallung gerieten? In der Nachspielzeit, als sich die Gastgeber nach dem Führungstreffer für den BVB durch Pierre-Emerick Aubameyang (53.) dank des Tors von Thilo Kehrer (77.) ins Spiel zurückgekämpft hatten, wurde der Ball nach einer Ecke in den Dortmunder Strafraum geschlagen, sprang an den Fuß von Manndecker Marc Bartra und von dort an seine hoch aufgereckte Hand.

Ein klarer Strafstoß, wie viele Beobachter meinten. Die ohnehin schon tobendende Kulisse auf der Nordtribüne explodierte, die Volksseele kochte, doch Zwayers Pfeife blieb stumm.

Schalkes Trainer Markus Weinzierl regte sich dermaßen auf, dass er in die Katakomben geschickt werden musste, später bei der Pressekonferenz hatte er sich wieder im Griff. Der Bayer erinnerte an den Gladbacher Kollegen, der vor kurzem beim Euro-League-Duell zwischen der Borussia vom Niederrhein und den Schalkern die spielentscheidende Fehlentscheidung gegen sein Team mit bemerkenswerter Haltung hingenommen hatte. An diesem Vorbild wollte sich Weinzierl nun orientieren: "Dieter Hecking hat mir echt imponiert, als er zum Handelfmeter nichts gesagt hat. Deshalb werde ich heute auch nichts dazu sagen." Nur so viel: "Ich habe ein klare Meinung."

Welche das ist, brauchte der Mann aus Straubing nicht weiter zu erläutern. Auch sein Kollege Thomas Tuchel räumte ein, in dieser Szene "Glück gehabt" zu haben: "Den Elfmeter hätte man durchaus pfeifen können - aber nicht müssen." Zwayer selbst stufte den Vorgang als "diskutabel" ein, nahm aber für sich in Anspruch: "Es war keine klare Fehlentscheidung."

"Haben gute Moral gezeigt"

Am Ende hatte das Revierderby, das so schwer in Gang gekommen war, also doch noch einen echten Aufreger. Und mit dem FC Schalke ein Team, das von seinen Fans für das Remis frenetisch gefeiert wurde. Ein Umstand "der viel aussagt über das Kräfteverhältnis beider Klubs", wie Watzke anmerkte. Aber auch, mit wie viel Leidenschaft die Schalker im beginnenden Frühjahr agieren. Spielerisch und vom Tempo ihrem ewigen Rivalen unterlegen, gaben sie sich nach dem Rückstand jedoch nicht auf und kämpften sich in die Partie zurück. Insofern durfte Königsblau das Remis tatsächlich als moralischen Sieg verbuchen. "Wir haben gute Moral gezeigt und waren zum Schluss dem Sieg näher", konstatierte Weinzierl mit einem Lächeln.

Schalke bleibt eine Mannschaft, die nach dem radikalen Schnitt im letzten Sommer, als Trainer und der Manager ausgetauscht und zudem noch jede Menge neue Spieler geholt wurden, auf der Suche nach Stabilität und Souveränität ist. Immerhin kann Weinzierl nach dem krassen Fehlstart mit fünf Niederlagen zu Saisonbeginn inzwischen darauf verweisen, dass er ein Ensemble auf den Rasen schickt, das einen tadellosen Arbeitsethos an den Tag legt. Das allein macht zwar noch kein Spitzenteam aus, doch es scheint eine gesunde Basis zu sein, auf der man aufbauen kann. Die Fans sind zufrieden, das Umfeld bleibt ruhig und Christian Heidel hat den Rücken frei, um die Dinge weiter zu gestalten.

Doch was wird nun aus Erwin, dem außer Kontrolle geratenen Glücksbringer? Eine Sperre für ein Maskottchen, auch das wäre ein einmaliger Vorgang in mehr als 50 Jahren Bundesliga. Dazu wird es wohl kaum kommen, zumindest, wenn es nach Schalkes Manager geht, der die hitzigen Diskussionen süffisant weglächelte: "Sollen wir jetzt alle zum Lachen in den Keller gehen? Wenn Erwin vorgeladen wird", sagte Heidel, "fahre ich ihn persönlich zum Gericht. Er kommt dann in Uniform nach Frankfurt."

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 31. Mär. 20:30 Uhr Hertha BSC 1:3 (1:1) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 01. Apr. 15:30 Uhr Bayern München 6:0 (2:0) FC Augsburg Spielbericht FC Schalke 1:1 (0:0) Borussia Dortmund Spielbericht Hamburger SV 2:1 (1:1) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 4:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht SC Freiburg 2:5 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 01. Apr. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0) Borussia M'gladbach Spielbericht So., 02. Apr. 15:30 Uhr FC Ingolstadt -:- FSV Mainz So., 02. Apr. 17:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- VfL Wolfsburg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 26 20 5 1 67:13 54 65 2. RB Leipzig 26 16 4 6 47:28 19 52 3. 1899 Hoffenheim 26 12 12 2 49:26 23 48 4. Borussia Dortmund 26 13 8 5 55:28 27 47 5. Hertha BSC 26 12 4 10 35:33 2 40 6. 1. FC Köln 26 9 10 7 38:31 7 37 7. Eintracht Frankfurt 26 10 7 9 26:27 -1 37 8. SC Freiburg 26 10 5 11 34:47 -13 35 9. FC Schalke 26 9 7 10 33:28 5 34 10. Borussia M'gladbach 26 9 6 11 30:34 -4 33 11. Werder Bremen 26 9 5 12 39:46 -7 32 12. Bayer Leverkusen 25 9 4 12 37:40 -3 31 13. Hamburger SV 26 8 6 12 26:47 -21 30 14. FSV Mainz 25 8 5 12 33:41 -8 29 15. VfL Wolfsburg 25 8 5 12 23:34 -11 29 16. FC Augsburg 26 7 8 11 24:40 -16 29 17. FC Ingolstadt 25 5 4 16 23:42 -19 19 18. SV Darmstadt 26 4 3 19 17:51 -34 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 3 0 44:5 39 33 2. RB Leipzig 13 10 1 2 26:11 15 31 3. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 4. Borussia Dortmund 12 9 3 0 29:7 22 30 5. 1899 Hoffenheim 13 8 5 0 28:11 17 29 6. FC Schalke 14 7 3 4 23:12 11 24 7. 1. FC Köln 12 6 5 1 19:10 9 23 8. Eintracht Frankfurt 13 6 5 2 17:11 6 23 9. SC Freiburg 13 7 1 5 17:22 -5 22 10. Borussia M'gladbach 13 6 3 4 20:12 8 21 11. Hamburger SV 13 6 3 4 16:21 -5 21 12. FSV Mainz 13 5 4 4 22:19 3 19 13. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 14. Werder Bremen 13 5 1 7 18:18 0 16 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 2 1 23:8 15 32 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 14 4 5 5 26:21 5 17 5. Werder Bremen 13 4 4 5 21:28 -7 16 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 8. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 9. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 10. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 11. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 12. Borussia M'gladbach 13 3 3 7 10:22 -12 12 13. FC Schalke 12 2 4 6 10:16 -6 10 14. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 15. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 16. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 17. Hamburger SV 13 2 3 8 10:26 -16 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de