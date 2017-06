Sport

Teammanager Puel entlassen: Wird Thomas Tuchel ein "Saint"?

Nach dem Aus bei Borussia Dortmund steht Trainer Thomas Tuchel hoch im Kurs. Immer wieder fällt sein Name bei Nachfolgerspekulationen. Ein Wechsel auf die Insel, wie Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp, könnte nun anstehen.

Der englische Premier-League-Klub FC Southampton hat sich nach nur einer Saison von seinem Teammanager Claude Puel getrennt. Das gaben die "Saints" bekannt. Der Klub will zeitnah einen Nachfolger präsentieren. In britischen Medien wurde seit rund zwei Wochen über eine Verpflichtung des früheren Dortmunder Trainers Thomas Tuchel für den Fall einer Entlassung Puels spekuliert.

Tuchel hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten Borussia Dortmund jeweils direkt in die Champions League geführt sowie in diesem Jahr den Pokalsieg eingefahren. Während seiner Zeit in Dortmund blieb das Team in der Bundesliga und im Pokal zu Hause ungeschlagen. Dennoch trennte sich der Klub zum Saisonende von Tuchel.

Sofort war er bei anderen Vereinen im Gespräch. Er wurde etwa bei Bayer Leverkusen gehandelt. Immer wieder kolportierten Medien auch einen Wechsel auf die Insel. Den hatte sein Vorgänger bei Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, bereits vollzogen, als er zum Liverpool FC wechselte.

Der 55 Jahre alte Puel, der noch einen Vertrag bis 2019 besaß, war im Sommer 2016 als Nachfolger des zum FC Everton abgewanderten Niederländers Ronald Koeman verpflichtet worden. Als Tabellenachter hatte Southampton die Qualifikation für die Europa League verpasst.

