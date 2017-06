Sport

Als Gruppensieger ins Halbfinale: "Young Lions" überfordern Polens U21

Bittere Klatsche für den polnischen U21-Nachwuchs: Bei der Heim-Fußball-EM wird das Team von England überrannt. Die "Young Lions" können damit das Halbfinale buchen. Ganz anders als die Slowaken - trotz einer Gala gegen den Titelverteidiger.

England hat bei der U21-EM als zweite Mannschaft das Halbfinale erreicht. Die "Young Lions" bezwangen Gastgeber Polen in Kielce mit 3:0 (1:0) und sicherten sich den ersten Platz in der Gruppe A. Zuvor hatte Spanien vorzeitig die Runde der letzten Vier erreicht. Platz zwei sicherte sich die Slowakei, die Titelverteidiger Schweden ebenfalls mit 3:0 (2:0) aus dem Rennen warf. Die Slowaken müssen nun hoffen, mit sechs Punkten und 6:3 Toren als bester Zweiter das Halbfinale zu erreichen.

England legte schon in der 6. Minute den Grundstein zum Gruppensieg, als Demarai Gray von Leicester City nach Vorarbeit seines Klubkollegen Ben Chilwell zur Führung traf. Nach der Pause machten Jacob Murphy (69./Norwich City) und Lewis Baker von Vitesse Arnheim (83., Foulelfmeter) alles klar. Polens Jan Bednarek flog nach zwei Gelben Karten innerhalb von drei Minuten vom Platz (82.). Bei den Polen gehörte der zuletzt von Benfica Lissabon an den VfL Bochum ausgeliehene Mittelfeldspieler Pawel Dawidowicz erstmals im EM-Verlauf nicht zur Startelf.

In Lublin erwischte die Slowakei einen Start nach Maß und lag nach Treffern von Martin Chrien (5.) und Jaroslav Mihalik (22.) schnell mit 2:0 in Führung. Auch ohne den erst kurz vor Schluss eingewechselten Laszlo Benes von Borussia Mönchengladbach diktierten die Slowaken das Spiel und kamen durch Lubomir Satka (73.) noch zum dritten Tor. Titelverteidiger Schweden verabschiedete sich ohne Sieg aus dem Turnier.

Deutschlands U21 führt die Gruppe C mit sechs Zählern vor Italien und Tschechien (je drei) an und bestreitet am Samstag (20.45 Uhr/ARD) ihr letztes Gruppenspiel gegen Italien. Ein Remis würde der DFB-Auswahl zum sicheren Halbfinal-Einzug genügen.

Quelle: n-tv.de