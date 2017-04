Sport

"Collinas Erben" klären auf: Gladbach hilft Passus, dem HSV nichts mehr

Von Alex Feuerherdt

Gladbach profitiert von einer kurios anmutenden Anweisung in der Abseitsregel, die die Referees perfekt umsetzen. Dem FC Bayern werden zwei Elfmeter verweigert, doch er klagt nicht. Dem HSV hätte auch ein Video-Assistent nicht geholfen.

Seit Kurzem ist Wolfgang Stark der Rekordhalter unter den deutschen Unparteiischen: Niemand hat mehr Spiele in der Fußball-Bundesliga auf der Habenseite als der gelernte Bankkaufmann. Doch bei seinem 342. Einsatz im deutschen Oberhaus erlebte der Bayer etwas, das nur ganz selten vorkommt. Im Topspiel dieses 30. Spieltags am Samstagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund lief die 48. Minute, als Oscar Wendt beim Stand von 1:1 einen Eckstoß in den Strafraum der Gäste brachte. Lars Stindl nahm die Hereingabe direkt, der Ball prallte an Raphael Guerreiro ab und kam von dort zurück zu Wendt.

Der schwedische Nationalspieler schlug die Kugel nun scharf vor das Tor des BVB, Marcel Schmelzer missriet der Klärungsversuch derart, dass er die Kugel in den eigenen Kasten bugsierte. Es war die Führung für die Hausherren - und einige Dortmunder, allen voran Torwart Roman Bürki, reklamierten ein Abseits. Denn als Stindl schoss, befand sich Eckstoßschütze Wendt noch knapp hinter der Torlinie. Genau auf dieser Linie standen mit Gonzalo Castro und Christian Pulisic zwei Schwarz-Gelbe. Sie deckten jeweils einen Pfosten ab, wie das viele Teams bei Eckstößen tun.

Collinas Erben "Collinas Erben" - das ist Deutschlands einziger Schiedsrichter-Podcast, gegründet und betrieben von Klaas Reese und Alex Feuerherdt. Er beschäftigt sich mit den Fußballregeln, den Entscheidungen der Unparteiischen sowie mit den Hintergründen und Untiefen der Schiedsrichterei. "Collinas Erben" schreiben jeden Montag auf n-tv.de über die Schiedsrichterleistungen des Bundesligaspieltags. Unser Autor Alex Feuerherdt ist seit 1985 Schiedsrichter und leitete Spiele bis zur Oberliga. Er ist verantwortlich für die Aus- und Fortbildung in Köln, Schiedsrichterbeobachter im Fußball-Verband Mittelrhein und arbeitet als Lektor und freier Publizist.

Nun heißt es in der Regel 11, dass sich ein Spieler im Abseits befindet, wenn er im Moment der Ballabgabe durch einen Mannschaftskollegen "mit irgendeinem Teil des Kopfs, des Rumpfs oder der Füße der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte Gegenspieler". Vorausgesetzt wird dabei, dass sich dieser Spieler des angreifenden Teams innerhalb des Feldes befindet. Was aber, wenn er sich außerhalb des Platzes aufhält, und sei es nur um wenige Zentimeter?

Auch dieser Fall wird im Regelwerk erwähnt: "Ein Spieler des angreifenden Teams darf das Spielfeld verlassen oder außerhalb des Spielfeldes bleiben, um nicht aktiv ins Spiel einzugreifen", ist dort festgelegt. Wenn dieser Spieler dann den Platz von der Torlinie aus wieder betritt und sich am Spiel beteiligt, gilt er in Bezug auf das Abseits "als auf der Torlinie stehend". Das heißt also: Wendt befand sich regeltechnisch betrachtet auf der Dortmunder Torlinie. Dort standen aber auch Castro und Pulisic. Und wenn ein Angreifer auf derselben Höhe ist wie der vorletzte Gegner oder die letzten beiden Gegenspieler, liegt kein Abseits vor. Somit war der Treffer korrekt. Da eine solche Situation nur sporadisch vorkommt, stellt sie hohe Ansprüche an den Schiedsrichter und den Assistenten. Hinzu kam in diesem Fall, dass der letzte Gegenspieler nicht wie gewohnt der Torwart war. Das stellte für den Helfer an der Linie eine zusätzliche Herausforderung dar.

Foul an Pulisic: Elfmeter oder Freistoß?

Der Unparteiische hatte in dieser intensiven Partie aber auch noch andere knifflige Szenen zu beurteilen. So etwa in der neunten Minute, als Pulisic unmittelbar an der Grenze des Dortmunder Strafraums von Mahmoud Dahoud gefoult wurde. Dass hier eine Regelwidrigkeit vorlag - für die der Gladbacher völlig zu Recht die Gelbe Karte sah -, war unstrittig.

Kaum erkennen ließ sich dagegen, ob das Foulspiel knapp außerhalb des Sechzehnmeterraums stattgefunden hatte oder auf der Linie, die bekanntlich zum Strafraum gehört. Selbst die Zeitlupen gaben keinen endgültigen Aufschluss, auch wenn sie nahezulegen schienen, dass Pulisic um Haaresbreite vor dem Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der gut postierte Wolfgang Stark entschied jedenfalls auf Strafstoß. Marco Reus verwandelte den Elfmeter zum Führungstor für den BVB. Sieben Minuten später hätte der Referee eigentlich ein zweites Mal für die Gäste auf den Punkt zeigen müssen. Denn Tobias Strobl traf bei seiner Grätsche nur den Fuß von Nuri Sahin. Doch diesmal ließ Stark weiterspielen.

Die Fernsehbilder zeigten deutlich den Treffer, auf dem Platz jedoch stellte sich dieser Zweikampf offenkundig weniger klar dar. Nicht einmal die Dortmunder schienen das Foul bemerkt zu haben – sie verzichteten jedenfalls auf den in solchen Fällen häufig folgenden Protest. Am Ende dürfte es sie auch nicht sonderlich geschmerzt haben, schließlich gewannen sie das Spiel mit 3:2. Und der 47-jährige Wolfgang Stark ist kurz vor seinem Karriereende – nach dieser Saison scheidet er altersbedingt aus – noch einmal um eine Erfahrung reicher geworden.

Bayern klagt nicht, hätte aber Grund gehabt

Auch in München hielten sie sich diesmal - anders als im dramatisch verlorenen Champions-League-Spiel bei Real Madrid am Dienstag - mit Protesten gegen den Schiedsrichter zurück. Dabei hätte es in der Begegnung gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) ebenfalls Gründe gegeben, mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen unzufrieden zu sein. Schließlich verweigerte Frank Willenborg, der ansonsten gut pfiff, dem FC Bayern zweimal einen Strafstoß: In der 28. Minute traf Giulio Donati nur die Wade von Robert Lewandowski, in der 75. Minute war es Alexander Hack, der den Torjäger der Münchner ungestraft mit gestrecktem Bein zu Fall brachte. Den Gästen dagegen sprach der Referee nach 40 Minuten zu Recht einen Elfmeter zu, als Joshua Kimmich mit seinem Fuß das Schienbein von Yoshinori Muto streifte.

Unzweifelhaft richtig war auch der Strafstoß, den Werder Bremen im Spiel beim FC Ingolstadt 04 kurz vor der Pause erhielt. Marcel Tisserand hatte Fin Bartels bei einem Tackling zu Fall gebracht und auf diese Weise sogar eine klare Torchance zunichte gemacht. Dass Markus Schmidt es trotz dieser "Notbremse" bei einer Verwarnung beließ, lag daran, dass Tisserands Foul im Kampf um den Ball geschah und das Vergehen als solches so gerade noch nicht den Tatbestand des brutalen Spiels erfüllte, obwohl der Ingolstädter mit einigem Körpereinsatz von hinten grätschte. Der Elfmeter für die Gastgeber in der 62. Minute hingegen resultierte aus einer Schwalbe von Almog Cohen und hätte demzufolge eigentlich nicht gegeben werden dürfen.

Hamburg: Hätte ein Video-Assistent eingegriffen?

Zu einigen strittigen Strafraumsituationen kam es in der Partie zwischen den abstiegsbedrohten Teams aus Hamburg und Darmstadt (1:2). Dabei forderten die Norddeutschen nach einem Zweikampf zwischen Wilson Kamavuaka und Gideon Jung in der 28. Minute vehement einen Elfmeter, Schiedsrichter Sascha Stegemann rang sich jedoch nicht zu einem Pfiff durch. Eine Entscheidung, über die sich nicht nur die Spieler uneins waren, sondern auch die Unparteiischen, die das Spiel im Rahmen der Testphase des Videobeweises im Kölner "Replay-Center" verfolgten.

Dort saßen unter anderem Manuel Gräfe und Tobias Stieler, die der Ansicht waren, dass der Darmstädter den Hamburger am Trikot festgehalten und ihn so regelwidrig am Kopfball gehindert hatte. Hellmut Krug jedoch, Schiedsrichter-Manager der DFL und Projektleiter bei der Vorbereitung und Einführung des Videobeweises, war nicht überzeugt. "Ist das eine ganz klare Entscheidung, bei der wir eingreifen?", fragte er. "Ich habe den Eindruck, dass der Angreifer nach dem kurzen Halten recht freiwillig zu Boden ging, auch kann ich nicht zweifelsfrei erkennen, dass er tatsächlich zum Kopfball hochspringen wollte. Für mich reicht das nicht, um hundertprozentige Sicherheit zu haben."

Die Bundesliga-Referees kamen mit Krug schließlich überein, dass ein Video-Assistent in dieser Situation nicht hätte eingreifen sollen. Denn nur bei eindeutigen Fehlern in spielrelevanten Szenen soll die Empfehlung an den Schiedsrichter auf dem Platz erfolgen, seine Entscheidung zu ändern. Mag beim Zweikampf zwischen Kamavuaka und Jung auch einiges für einen Elfmeterpfiff gesprochen haben, so lag doch keine klare Fehlentscheidung vor. Und dann bleibt es eben dabei, dass die Wahrheit auf dem Platz liegt.

Quelle: n-tv.de