Redelings fragt Rollo Fuhrmann: "Ein Duett mit Helene Fischer geht immer"

Von Ben Redelings

Rolf Fuhrmann, Reporter des Bezahlsenders Sky, ist eine Marke. Nun beendet er seine Karriere. Doch zuvor füllt er für n-tv.de den neuen Fragebogen "22 + 3 Antworten sollt ihr sein!" aus - und verrät gleich mehrere überraschende Geheimnisse.

Rollo Fuhrmann hat dem FC Schalke 04 im Jahr 2001 die Meisterschaft geschenkt - für etwas mehr als vier Minuten. Als Fieldreporter gab er damals die Order aus: Das Spiel in Hamburg gegen den FC Bayern München sei vorbei. Das war es bekanntermaßen nicht - und so wurde im Gelsenkirchener Parkstadion aus freudetrunkenem Jubel ganz schnell herzzerreißende Trauer. Ein Drama für die Schalker, eine unvergessliche Episode Bundesliga für alle anderen Fußballfans. Vergangene Woche hatte Fuhrmann seinen letzten Einsatz als Sky-Reporter an der Seitenlinie. Seine unverkennbare Stimme, seine funkelnden Augen und seine Liebe zum Spiel werden den Anhängern in Erinnerung bleiben. Und wer die Antworten des Fragebogens aufmerksam liest, wird erkennen: Noch hat er nicht alle Träume gelebt.

Welche Fußballmannschaft war die erste Liebe Ihres Lebens?

FC St. Pauli. Ich hatte schon von klein auf an eine große Schwäche für Underdogs. Außerdem begeisterten mich der Stadtteilverein und die soziale und politische Ausrichtung. Für den Frieden und für Respekt.

Von welchem Spiel schwärmen Sie noch heute?

FC St. Pauli - Bayern München 2:1, 6. Februar 2002. Ich war live dabei und habe die Interviews geführt. Hätte das Ergebnis eigentlich nicht für möglich gehalten.

Welche Vorzüge hatte das Leben mit 20?

Jung, neugierig, agil, fit, lebensdurstig. Ich habe das Leben schon immer geliebt.

Welche Nachteile hatte das Leben mit 20?

Unerfahren, sonst nichts.

Wer ist Ihr Lieblingsspieler aller Zeiten?

Michael Laudrup.

Wer ist Ihr Lieblingstrainer aller Zeiten?

Christian Streich. Ein ganz hervorragender Mensch und Trainer.

Was ist Ihr Lieblingsstadion aller Zeiten?

Anfield Road.

Worin besteht der Sinn des Lebens?

Respekt, Freiheit, Empathie, Demut, Demokratie, soziale Kompetenz, Liebe und Lust aufs Leben. Geld verdienen auch, für die Existenz.

Was ist Ihr Lieblingswitz?

Ich kann leider keine behalten.

Lieber ein Abendessen mit Uli Hoeneß oder Claudia Schiffer?

Uli Hoeneß ist für mich einfach der weitaus interessantere Gesprächspartner mit sehr vielen positiven und auch einigen negativen Facetten.

Schon einmal darüber nachgedacht, wie es wäre, das entscheidende Tor in einem WM-Endspiel geschossen zu haben?

Einfach geil, wäre das - aber eher wäre ich wohl Rockstar geworden.

Welche drei Lichtgestalten des Fußballs imponieren Ihnen?

Pele, Messi und Cruyff - alle einfach genial auf ihre Art.

Würden Sie Werbung für Toilettenpapier machen?

Warum nicht?!

Würden Sie mit Helene Fischer ein Duett aufnehmen, wenn der Erlös für einen guten Zweck wäre?

Dafür immer, auch wenn ich keine Schlager mag - außer beim Après-Ski.

Tiger, Ente, Lutscher. Wenn Sie sich selbst einen Spitznamen geben sollten, wie würde er lauten?

Habe so viele. Ich nehme sie alle: Rollo, Rolli, Rolle.

Wann hatten Sie das bisher letzte Mal einen (kleinen) Schwips?

Letztes Jahr Cala Ratjada im Chocolate, aber nur klein.

Wohin würdest du mit einer Zeitmaschine reisen?

In die Zukunft. 2200.

In welchem Film hätten Sie gerne die Hauptrolle gespielt?

Easy Rider und Pretty Woman.

Was bedeutet für Sie Lebensqualität?

Glücklich und gesund sein, ist fast alles, naja Liebe und Reisen und leckeres Essen. Kann auch Mettbrötchen sein.

Uli Hoeneß antwortet einmal auf die Frage "Liebe oder Fußball was würden Sie wählen?" mit: "Muss ich und würde ich Fußball wählen". Und wie würden Sie antworten?

Liebe, na ja und dann auch irgendwann Fußball und other sports.

Was ist die tollste Telefonnummer, die Sie abgespeichert haben?

Die meiner jeweiligen Lebensgefährtin und meiner Tochter.

Was ist die schönste Erinnerung an früher?

Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen (die ersten fünf Jahre), da meine Eltern auf Norderney gearbeitet haben. Meine Oma war eine großartige Erzählerin und es gab immer zwei Mal Frühstück. Ihr verdanke ich das Meiste.

Welche Träume haben Sie noch?

Das, was ich jeweils fühle und denke, auch umzusetzen. Weiter ein so schönes Leben haben. Vielleicht Flugschein?!

Noch Fragen?

Keine. Es war mir eine Ehre und Freude, das alles erleben zu dürfen.

