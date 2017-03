Sport

Redelings über Schauspieltalente: Gute Zeiten, schlechte Zeiten - für Fußballer

Von Ben Redelings

Wird Herthas Mitchell Weiser bald Hollywood-Star? Gut möglich. Denn auch andere Fußballer feierten als Schauspieler Erfolge. Einmal neben Thomas Gottschalk die Leinwand rocken - welcher Bundesliga-Kicker das schaffte, verrät unser Kolumnist.

Sportlich völlig unabhängig kann man über die aufsehenerregende Einlage des Hertha-Profis Mitchell Weiser am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga nach der rüden Attacke des Dortmunders Dembélé sagen: Die Szene zeugte von großem schauspielerischen Talent! Wie Weiser ja selbst erwähnte, ahmte er in seiner Rolle als angeschossener Kleinkrimineller die theatralischen Momente in den letzten Spielen seines französischen Kontrahenten nach. Dabei wusste vor allem der Augenblick zu gefallen, als sich der Herthaner am Boden liegend noch einmal zum Schiedsrichter umdrehte und seinen Kopf um die versammelte Spielertraube herumreckte. Dann sank er endgültig darnieder.

Der jugendliche "Charming Boy" Mitchell Weiser sollte sich auf jeden Fall nicht wundern, wenn bei ihm in der nahen Zukunft ein Angebot der RTL-Dauerserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ins Haus flattern sollte. Das Zeug zum Vorabend-Star hat er – und der erste schauspielernde Profi mit Film/TV-Rolle wäre er nun wahrlich auch nicht.

Bereits in den Anfängen der Bundesliga waren die Fußball-Helden bei Film, Funk und Fernsehen heiß begehrt. So spielten im vierten Teil der "Lausbubengeschichten" nach Motiven von Ludwig Thoma die Fußballnationalspieler des FC Bayern München Sepp Maier und Gerd Müller sowie ihr Trainer Tschik Cajkovski Angehörige des bayerischen Heeres. Die Klamotte "Wenn Ludwig ins Manöver zieht" wurde am 19. Dezember 1967 uraufgeführt. Keeper Sepp Maier nach der Premiere kritisch: "Im Tor bin ich ein besserer Schauspieler."

"Ein Tor würde dem Spiel gut tun" Ben Redelings ist "Chronist des Fußballwahnsinns" (Manni Breuckmann) und leidenschaftlicher Anhänger des VfL Bochum. Der Autor, Filmemacher und Komödiant lebt in Bochum und pflegt sein Schatzkästchen mit Anekdoten. Seine kulturellen Abende "Scudetto" sind legendär. Für n-tv.de schreibt er stets dienstags die spannendsten und lustigsten Geschichten auf. Sein Motto ist sein größter Bucherfolg: "Ein Tor würde dem Spiel gut tun".

Kurz darauf sollten die Gladbacher eine leidvolle Erfahrung mit einem italienischen Mimen machen, der damals jedoch noch im Trikot von Inter Mailand agierte. Roberto Boninsegna war nicht nur der Mann, der auf dem Gladbacher Bökelberg beim legendären 7:1-Erfolg der Fohlenelf nach einem Getränkedosenwurf wie eine sterbende Diva zu Boden ging, nein, der italienische Nationalspieler spielte Jahre später auch in der Neuverfilmung von Guareschis "Don Camillo und Peppone" mit.

"Begabung nicht verkümmern lassen"

Im Film sollte der Inter-Mailand-Star die vom Priester trainierte Dorfmannschaft "Die Engel" bei einem Spiel gegen Bürgermeister Peppones Kommunisten-Truppe "Die Teufel" unterstützen. Regisseur Terence Hill war vom Schauspieler Boninsegna begeistert: "So eine Begabung sollte man nicht verkümmern lassen." Das wussten die deutschen Fußballanhänger zu diesem Zeitpunkt allerdings schon längst!

In der Saison 1972/73 hieß es für Heinz Erhardt und Ex-HSV-Star Uwe Seeler: "Willi wird das Kind schon schaukeln". Doch der letzte Kinostreifen des großen Komikers Erhardt floppte. Das mag auch ein wenig an Seeler gelegen haben. Über den Auftritt des Fußballstars a.D. urteilte man hinterher wenig zimperlich: "Fast schon peinlich". Für Nostalgiker ist der Film allerdings immer noch und immer wieder ein echtes Highlight.

Im Jahr 1973 feierte der Beckenbauer-Film "Libero" seine Premiere und der "Kicker" titelte: "Ein schöner Kaiser-Schmarrn!" Ex-Bundestrainer Sepp Herberger urteilte etwas diplomatischer: "Über die Handlung will ich nichts sagen – mer wolle doch nix Negatives sage, oder? Aber die Fußballszenen, die hier gezeigt wurden, waren schon großartig." Und Jupp Suttner von der Münchener Abendzeitung schrieb: "Jene Fußballbilder, die Herberger so lobt, verdienen tatsächlich Anerkennung. Zumindest wenn man sie in Vergleich mit dem banalen Drehbuch, den abgedroschenen Texten und dem schönsten Kleiderständer des Films – Franz Beckenbauer – setzt."

Während der Spielzeit 1975/76 spielte Weltmeister Paul Breitner im deutsch-amerikanischen Western "Potato-Fritz" mit. Sein Regisseur Peter Schamoni war hin und weg vom Talent des Bayernstars: "Fußballer sind eben gute Schauspieler!" Doch die Kinobesucher merkten schnell, dass da irgendwas nicht stimmte mit dem Auftritt Breitners auf der Film-Leinwand. Es war die Stimme. Paule musste in der deutschen Fassung vom Schauspieler Hartmut Reck synchronisiert werden. Sein Freilassinger Dialekt war leider völlig deplatziert.

"Schlampig inszeniert, mit talentlosen Darstellern"

Vielen Kindern der 80er-Jahre ist die Gastrolle des damaligen Bayern-Keepers Jean-Marie Pfaff im Kinofilm "Zärtliche Chaoten"" an der Seite von Thomas Gottschalk, Helmut Fischer und Pierre Brice noch sehr präsent. Pfaffs Rolle in der Klamauk-Komödie: Er sollte Koffer voller Dynamit und Teller, die aus dem Fenster flogen, fangen. "Ein Gag, der sicherlich ankommt", konnte Christoph Gottschalk, der Bruder des Star-Moderators, seine Vorfreude damals nur schwer verbergen.

Pfaff wollte sich nach seinem Engagement beim Film aber lieber wieder voll auf seine Rolle beim FC Bayern München konzentrieren. Wahrscheinlich keine ganz so schlechte Entscheidung. Das "Lexikon des internationalen Films" urteilte über den Streifen: "Schlampig inszenierte, mit talentlosen Darstellern besetzte 'Sommerkomödie', langweilig und voller abgedroschener Späße".

Wie es denn beim Fernsehen so zugeht, könnte Mitchell Weiser übrigens ganz unkompliziert direkt im eigenen Verein erfahren. Herthas heutiger Nachwuchs-Coach Ante Covic wettete vor rund 20 Jahren mit seinem Mannschaftskollegen Dariusz Wosz darum, wer von ihnen beiden die meisten Tore im Training schießt. Covic gewann und wünschte sich einen gemeinsamen Dreh bei der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". An zwei Tagen standen die Hauptstadt-Kicker vor der Kamera. Die große Karriere blieb anschließend allerdings aus. Wosz selbstkritisch: "Wir waren leider beide als Schauspieler völlig talentfrei!"

Das aktuelle Buch unseres Kolumnisten Ben Redelings: "Bundesliga-Album: Unvergessliche Sprüche, Fotos, Anekdoten" bei Amazon bestellen. Außerdem ist er gerade live mit seinen Programmen unterwegs: Infos und Tickets zur Tour

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 10. Mär. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1:1 (1:0) Werder Bremen Spielbericht Sa., 11. Mär. 15:30 Uhr Bayern München 3:0 (2:0) Eintracht Frankfurt Spielbericht Hertha BSC 2:1 (1:0) Borussia Dortmund Spielbericht RB Leipzig 0:1 (0:1) VfL Wolfsburg Spielbericht SV Darmstadt 2:1 (2:1) FSV Mainz Spielbericht SC Freiburg 1:1 (0:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 11. Mär. 18:30 Uhr FC Ingolstadt 2:2 (1:1) 1. FC Köln Spielbericht So., 12. Mär. 15:30 Uhr FC Schalke 3:0 (3:0) FC Augsburg Spielbericht So., 12. Mär. 17:30 Uhr Hamburger SV 2:1 (1:1) Borussia M'gladbach Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 24 18 5 1 60:13 47 59 2. RB Leipzig 24 15 4 5 43:25 18 49 3. Borussia Dortmund 24 12 7 5 53:27 26 43 4. 1899 Hoffenheim 24 10 12 2 45:25 20 42 5. Hertha BSC 24 12 4 8 32:26 6 40 6. Eintracht Frankfurt 24 10 5 9 26:27 -1 35 7. 1. FC Köln 24 8 10 6 33:27 6 34 8. SC Freiburg 24 10 4 10 31:41 -10 34 9. Borussia M'gladbach 24 9 5 10 30:33 -3 32 10. Bayer Leverkusen 24 9 4 11 37:39 -2 31 11. FC Schalke 24 8 6 10 31:27 4 30 12. FSV Mainz 24 8 5 11 33:40 -7 29 13. FC Augsburg 24 7 7 10 23:33 -10 28 14. VfL Wolfsburg 24 7 5 12 22:34 -12 26 15. Werder Bremen 24 7 5 12 31:44 -13 26 16. Hamburger SV 24 7 5 12 24:46 -22 26 17. FC Ingolstadt 24 5 4 15 23:41 -18 19 18. SV Darmstadt 24 4 3 17 17:46 -29 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 12 10 1 1 21:6 15 31 2. Bayern München 12 9 3 0 38:5 33 30 3. RB Leipzig 12 9 1 2 22:11 11 28 4. Borussia Dortmund 11 8 3 0 28:7 21 27 5. 1899 Hoffenheim 12 7 5 0 27:11 16 26 6. FC Schalke 13 7 2 4 22:11 11 23 7. SC Freiburg 12 7 1 4 15:17 -2 22 8. Borussia M'gladbach 12 6 3 3 20:11 9 21 9. Eintracht Frankfurt 11 6 3 2 17:11 6 21 10. 1. FC Köln 11 5 5 1 15:8 7 20 11. FSV Mainz 12 5 4 3 22:18 4 19 12. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 13. Hamburger SV 12 5 3 4 14:20 -6 18 14. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 15. Werder Bremen 12 4 1 7 15:18 -3 13 16. FC Augsburg 12 3 4 5 12:19 -7 13 17. VfL Wolfsburg 12 3 2 7 10:17 -7 11 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 12 9 2 1 22:8 14 29 2. RB Leipzig 12 6 3 3 21:14 7 21 3. Borussia Dortmund 13 4 4 5 25:20 5 16 4. 1899 Hoffenheim 12 3 7 2 18:14 4 16 5. FC Augsburg 12 4 3 5 11:14 -3 15 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. 1. FC Köln 13 3 5 5 18:19 -1 14 8. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 9. Bayer Leverkusen 11 4 1 6 16:20 -4 13 10. Werder Bremen 12 3 4 5 16:26 -10 13 11. SC Freiburg 12 3 3 6 16:24 -8 12 12. Borussia M'gladbach 12 3 2 7 10:22 -12 11 13. FC Ingolstadt 12 3 1 8 11:20 -9 10 14. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 15. Hertha BSC 12 2 3 7 11:20 -9 9 16. Hamburger SV 12 2 2 8 10:26 -16 8 17. FC Schalke 11 1 4 6 9:16 -7 7 18. SV Darmstadt 11 0 0 11 4:26 -22 0

Quelle: n-tv.de