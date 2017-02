Technik

Stärker und Alexa an Bord: Amazon verkauft neuen Fire TV Stick

Ab sofort ist Amazons Streaming-Verkaufsschlager Fire TV Stick in einer neuen Version zu haben. Er ist leistungsfähiger und wer will, kann auch Cloud-Assistentin Alexa etwas fragen.

Amazon bringt den neuen Fire TV Stick nach Deutschland. Die Chancen, dass auch dieser Streaming-Zwerg ein Verkaufserfolg wird, ist groß. Denn obwohl er nur 40 Euro kostet, bietet er fast alles, was wesentlich teurere Set-Top-Boxen auf dem Kasten haben - und sogar etwas mehr. Denn bei der neuen Version des kleinen Streaming-Geräts ist die Fernbedienung mit Mikrofon im Gegensatz zu früher im Lieferumfang enthalten. Über sie kann man nicht nur Inhalte suchen und Apps aufrufen, sondern auch Amazons Sprachassistentin Alexa nutzen, falls man möchte.

Antworten und Skills

Alexa kann unter anderem Antworten auf Fragen auf dem TV-Bildschirm anzeigen. Die Informationen dafür werden direkt von Amazon geliefert und die Assistentin kennt sich nicht in jedem Fachgebiet umfangreich aus. Man kann zum Beispiel die Wetterprognose oder den Termin für das nächste Spiel seines Lieblingsteams abrufen. Amazon gewährt aber auch anderen Diensten vom Taxi-Vermittler bis zum Blumen-Versand über sogenannte "Skills" Zugriff auf die Alexa-Funktionalität. So wäre es technisch ohne weiteres machbar, dass man sich zum Beispiel per Sprachbefehl eine Pizza bestellt und die Informationen zur Lieferzeit kurz vor der Ankunft in einem kleinen Fenster auf dem TV-Display eingeblendet werden.

Kontakt erst auf Knopfdruck

Interessant sind Alexas Dienste auch zur Steuerung von vernetzten Geräten, die Anzahl von kompatiblen Thermostaten, Steckdosen, Lampen oder ganzer Systeme nimmt ständig zu. Ist der Fernseher mit einer Soundanlage verbunden, kann man Alexa auch Musik aus dem eigenen Archiv oder eingebundener Dienste abspielen lassen. Die Cloud-Assistentin hört dabei nicht ständig zu. Im Gegensatz zu den Echo-Geräten weckt man sie nicht mit dem Codewort "Alexa" auf, erst wenn man einen Knopf drückt, steht der Kontakt zu Amazons Servern.

Der neue Fire TV Stick kann ab sofort vorbestellt werden, Amazon liefert ihn ab dem 20. April aus.

