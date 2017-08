Technik

Update mit "Superkräften": Android 8.0 Oreo ist da

Von Johannes Wallat

Google hat die finale Version von Android 8.0 freigegeben. Sie heißt Oreo, und sie ist schlauer, schneller und kräftiger als ihre Vorgänger - sagt Google. Das sind die wichtigsten Neuerungen.

Google hat pünktlich zur Sonnenfinsternis in den USA sein Android-O-Update vorgestellt. Version 8 des Smartphone-Betriebssystems hat ein gelbes O als Logo, das man durchaus auch als stilisierte Sonne interpretieren kann. Doch der Name von Android 8.0 hat auf den ersten Blick nichts mit der Sonne zu tun. Wie immer wählte Google hierfür den Namen einer süßen Leckerei, und wie schon bei Android Kitkat hat sich Google für einen Markennamen entschieden: Android 8.0 heißt Oreo. Bei näherer Betrachtung zeigt sich dann aber doch eine Verbindung: Der schwarze, kreisrunde Oreo-Keks repräsentiert die vom Mond verdunkelte Sonne - nicht schlecht, Google!

Welche neuen Funktionen Oreo mit sich bringen würde, das wurde nicht erst bei der Vorstellung der finalen Software verraten. Bereits im Frühjahr hatte Google im Rahmen der Entwicklermesse Google I/O eine Vorschau auf Android 8 gegeben, für Entwickler und interessierte Teilnehmer am Beta-Programm waren Vorab-Versionen bereits seit Monaten erhältlich - Voraussetzung zur Teilnahme war aber ein aktuelles Google-Gerät, also eins der Pixel-Modelle oder ein Nexus 5X oder 6P.

Superhelden-Android

Zur offiziellen Vorstellung von Android 8 greift Google nun in die Kiste mit den Superlativen: Android Oreo habe "Superkräfte", heißt es in einem Blogeintrag, ergänzt mit dem Versprechen: "Kommt zu einem Gerät in deiner Nähe" - was allerdings abzuwarten bleibt, denn zum Zeitpunkt der Präsentation von Android 8 haben nicht einmal 15 Prozent der Android-Nutzer weltweit die Vorgängerversion Nougat auf ihrem Smartphone.

Zu den wichtigsten neuen Funktionen zählen Features wie Bild-in-Bild, Autovervollständigen, verbesserte Sicherheit und mehr Geschwindigkeit im Alltagsgebrauch. Dank Bild-in-Bild können Nutzer zum Beispiel während eines Videoanrufs das Fenster minimieren, um einen Blick in den Terminkalender zu werfen. Die "Notification Dots" verbessern den Umgang mit Benachrichtigungen: Ein Tipp aufs App-Symbol auf dem Homescreen zeigt die Neuigkeiten für die jeweilige App und gibt direkte Interaktionsmöglichkeiten.

Mehr Leistung, weniger Stromverbrauch

Der Stromverbrauch von Apps im Hintergrund wird mit Oreo effektiver eingeschränkt und kontrollierbar, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Mit "Play Protect" hat Android 8 einen Virenscanner an Bord, der mehr Schutz vor Malware bietet. Die fühlbare Geschwindigkeit des neuen Android will Google unter anderem dadurch verbessern, dass das System schneller hochfährt und sich Log-In-Daten merkt (wenn man es ihm erlaubt), damit man sich schneller bei Apps und Diensten anmelden kann. Mit "Android Instant Apps" bietet Google zudem eine Möglichkeit, Apps über ein Web-Interface zu nutzen, ohne sie zuerst zu installieren.

Zu den sofort sichtbaren Neuerungen zählen die überarbeiteten Emojis, die ab Android 8 deutlich näher an den auch von anderen Plattformen bekannten Symbolen sind. Einige neue Symbole sind auch dabei, unter anderem ein Zauberer, ein Tyrannosaurus Rex, eine Fee und ein explodierender Kopf.

Wer jetzt neugierig geworden ist und Android Oreo möglichst bald installieren möchte, muss sich unter Umständen in Geduld üben. Zuerst verteilt Google das Update an seine eigenen Geräte - die Pixel-Reihe und die neuesten Nexus-Smartphones 5X und 6P, außerdem an den Nexus Player. "Bis zum Ende des Jahres", verspricht Google, sollen dann unter anderem Hersteller wie Nokia, Huawei, HTC, LG, Samsung, Sony und Motorola neue Geräte mit Android 8 vorstellen oder das Update an ihre bereits erhältlichen Geräte verteilen.

Quelle: n-tv.de