Technik

Google plant "Spektakel": Android O kommt zur Sonnenfinsternis

Die nächste Android-Version ist startbereit. Den Tag, an dem in den USA eine Sonnenfinsternis zu sehen ist, nutzt Google zur Vorstellung von Android 8, der Version mit dem kreisrunden O als Logo. Es soll ein "Spektakel" werden.

Die aktuelle Version von Googles Smartphone-Betriebssystem Android hört auf den Namen Nougat und trägt die Versionsnummer 7. Das wissen viele Smartphone-Nutzer, die sich ein bisschen mit der Software ihres Handys beschäftigen. Nutzen können Nougat allerdings nur wenige der laut Google rund zwei Milliarden aktiven Android-Nutzer weltweit - gerade einmal 13,5 Prozent haben das neueste Android. Am weitesten verbreitet sind die Vorgänger Marshmallow (32,3 Prozent) und Lollipop (29,2 Prozent).

Während viele Nutzer schon seit Langem - und viele vermutlich inzwischen vergeblich - auf ein Update warten, macht Google schon das nächste Android fertig: Version 8 soll am 21. August vorgestellt werden. Das behauptet zumindest der Leak-Profi Evan Blass bei Twitter. Passend dazu meldete einen Tag zuvor Android-Police-Autor David Ruddock ebenfalls bei Twitter, Googles Pixel-Smartphones erhielten ihr Update auf Android O am 21. August.

Die Veröffentlichung solle von einem "Spektakel" begleitet werden, twittert Ruddock außerdem. Am 21. August ist in den USA eine Sonnenfinsternis zu beobachten - möglicherweise wird das Google-Event dieses Ereignis in irgendeiner Form mit einbeziehen, mutmaßt "9to5Google". Google hat den Termin zwar noch nicht bestätigt, doch es kann gut sein, dass Blass und Ruddock richtig liegen. Zufällig gewählt ist dieses Datum, sollte es denn richtig getippt sein, wohl kaum. Das Logo von Android O, wie man es in den Beta-Versionen sehen kann, ist ein kreisrundes, stilisiertes O, das durchaus an eine Sonne erinnert.

Wie wird es heißen?

So oder so, die ganz große Sensation wird die Vorstellung der Software und neuen Funktionen von Android 8 sicher nicht. Entwickler und neugierige Früh-Tester können bereits seit der Google-I/O-Konferenz mit Beta-Versionen des neuen Betriebssystems experimentieren, die letzten Versionen sind schon recht stabil.

Besonders spannend ist derzeit noch die Frage, wie das neue Android heißen wird. Google benennt das Betriebssystem traditionell nach einer Süßigkeit und folgt dabei dem Alphabet. Die älteste Version in Googles Statistik ist derzeit Gingerbread. Nach Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kitkat, Lollipop, Marshmallow und Nougat ist nun eine Leckerei mit O an der Reihe.

Zuerst die Pixel

Bei Nougat durften die Nutzer noch mit abstimmen, welcher Name es werden soll. Das war dieses Mal nicht so. Heiß gehandelt wird aktuell "Oreo" - damit würde sich Google nach Kitkat ein weiteres Mal für einen Markennamen entscheiden. Kitkat gehört zu Nestlé, Oreo ist eine Marke von Mondelēz.

Die ersten Geräte, die das Update erhalten werden, sind das Pixel und das Pixel XL. Danach sind wahrscheinlich das Tablet Pixel C sowie die Nexus-Modelle 5X und 6P und der Nexus Player dran. Wann die Dritthersteller mit der Verteilung der Updates beginnen, ist wie immer offen.

Quelle: n-tv.de