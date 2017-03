Technik

Haben Sie sie schon alle? : Die beliebtesten Downloads bei Google Play

Seit fünf Jahren ist Googles Play-Store für Android- und Chromebook-Nutzer die erste Adresse für Apps, Games, Filme, Musik oder Bücher. Zum Jubiläum verrät Google, welche Angebote am häufigsten heruntergeladen wurden.

Googles Play Store ist nicht nur die erste Adresse für Android-Nutzer, die neue Apps suchen und installieren wollen. Seit dem Start von Google Play vor fünf Jahren gibt es hier neben Apps auch Bücher, Games, Musik, TV-Shows und Filme. Am 6. März 2012 verabschiedete Google sich vom App-Store "Android Market" und öffnete die Türen zu "Play". Zum Jubiläum veröffentlicht der Suchmaschinen-Riese nun die Bestenlisten aus allen Kategorien: Welche Apps, Games, Songs, Alben und Filme wurden in den vergangenen fünf Jahren am häufigsten heruntergeladen?

Wenig Überraschungen

Die Überraschungen halten sich in allen Kategorien in Grenzen, Ausreißer gibt es kaum. Warum auch? Googles Android ist mit 87,5 Prozent Marktanteil (Stand: November 2016) das am weitesten verbreitete Smartphone-Betriebssystem der Welt, und wo die Nutzermasse groß ist, dominieren auch massentaugliche Angebote die Bestenlisten. Eine wichtige Einschränkung gibt es aber: Die Listen beziehen sich auf Nutzer aus den USA - das spiegelt sich auch deutlich in allen Kategorien wieder.

Das Lieblings-Game der Play-Nutzer ist Candy Crush Saga, kein Spiel wurde öfter heruntergeladen. Der Handy-Hype Pokémon Go taucht in der Liste nicht auf - gut möglich, dass das Spiel noch nicht lang genug auf dem Markt ist, um es in die ewigen Top 5 zu schaffen.

Facebook-Apps dominieren

Die ersten zwei Plätze der am häufigsten installierten Apps gehen an Facebook und den Facebook Messenger. Das ist bemerkenswert, denn Google zählt hier nicht die bereits vorinstallierten Apps mit, und auf vielen Smartphones gehört die Facebook-App ohnehin zur Grundausstattung. Whatsapp fehlt in der Liste, dafür ist mit Instagram noch eine App aus Mark Zuckerbergs Imperium vertreten.

In der "Kultur"-Sparte führen die Superstars: Ed Sheeran, Lorde, Taylor Swift, Mark Ronson mit Bruno Mars sowie Pharrel Williams füllen bei den Songs die Plätze 1 bis 5 - eben jene Künstler, die auch sonst bei den Musikverkäufen der letzten Jahre ordentlich abräumen durften. Adeles Abräumer-Album "25" wurde am häufigsten heruntergeladen, Taylor Swift landet auf Nummer 3. Bemerkenswert: Mit Eminem, Drake und Kendrick Lamar sind gleich drei Rap-Künstler in den Top 5.

"The Interview" gewinnt

Bei den Filmen besetzen The Interview, Frozen und Deadpool die ersten Plätze. Interessant ist die Erstplatzierung der Nordkorea-Satire The Interview, die für viel Wirbel sorgte. Der Film zog scharfe Kritik von Nordkorea auf sich, es kam zu Terrordrohungen gegen Kinos, die den Film zeigen wollten, der Filmstart wurde abgesagt und kam erst später und nur in wenigen Kinos auf die Leinwand.

Die beliebtesten Bücher wurden allesamt verfilmt: "Fifty Shades of Grey", "The Hunger Games" und "A Game of Thrones" waren nicht nur in der literarischen Fassung ein voller Erfolg, sondern spielten auch auf der Leinwand beziehungsweise im TV viel Geld ein.

Die kompletten Listen:

Top-Spiele

Top App-Downloads

Top-Songs

Top-Alben

Top-Filme

Top-Bücher

Quelle: n-tv.de