Top-Tipps für iOS und Android: Diese Apps werten jedes Smartphone auf

Von Johannes Wallat

Ein neues Smartphone hat die wichtigsten Apps bereits an Bord. Doch nicht immer reicht die Grundausstattung aus, und manchmal ist die vorinstallierte Variante nicht die beste. Diese Apps sind empfehlenswert - und viele sogar gratis.

Wer ein neues Smartphone bekommt oder mit der Grundausstattung seines Handys schon länger hadert, hat in Apples App Store und in Googles Play Store eine schier endlose Auswahl. Doch was sind die wichtigsten Apps? Und welche sind empfehlenswert? Mit diesen guten Apps lässt sich der Alltag meistern.

Messenger

Wer telefoniert heute noch? Viele Menschen chatten lieber und nutzen dafür Messenger, mit denen man auch Bilder, Videos, Standorte und Sprachaufnahmen verschicken und in Gruppen mit mehreren Menschen gleichzeitig sprechen kann. Die am weitesten verbreitete App ist Whatsapp (gratis für iOS und Android) mit vielen Millionen aktiven Nutzern weltweit. Als Alternative setzt sich das ebenfalls kostenlose Telegram (iOS, Android) langsam durch; die App hat den Vorteil, dass sie auf mehreren Geräten parallel genutzt werden kann. Wer besonderen Wert auf Sicherheit legt, kann auch Signal (gratis für iOS und Android) oder Threema (2,99 Euro für iOS und für Android) ausprobieren - hier steht vor allem die verschlüsselte Kommunikation im Vordergrund.

Soziale Netzwerke

Wer sich regelmäßig bei Twitter aufhält, kommt um die kostenlose iOS- oder Android-App nicht herum. Für alle anderen ist Facebook wohl nach wie vor das beliebteste Soziale Netzwerk. Bis sich eine Alternative durchgesetzt hat, sind deshalb die Gratis-Apps Facebook (iOS, Android) und Facebook Messenger (iOS, Android) unverzichtbar. Gemein: Damit mehr Menschen den Messenger nutzen, blockiert Facebook das Nachrichtenlesen nicht nur in der regulären App, sondern auch in Browsern wie Chrome oder Safari. Es gibt aber einen Trick: Wer alternative Browser wie zum Beispiel Opera nutzt, kann auf die Nachrichten auch ohne Messenger zugreifen und bekommt sogar Benachrichtigungen.

Browser

Die Standard-Browser von Android und iOS heißen Chrome und Safari. Mit diesen hauseigenen Lösungen, die auf jedem aktuellen Smartphone mit Googles oder Apples Betriebssystem vorinstalliert sind, bekommen Nutzer eigentlich alles, was sie brauchen. Eine gute Alternative ist zum Beispiel der oben erwähnte Opera (für Android) oder Opera Coast (für iOS), der sparsam beim Datenverkehr ist. Opera Mini (iOS, Android) ist noch etwas kleiner und sparsamer und hat wie sein großer Bruder einen Werbeblocker, ist aber nicht so stabil. Auch den bei den Deutschen beliebten Firefox gibt es für Android und iOS. Alle Browser sind gratis.

Nachrichten

Wer sich nicht nur über Facebook und Twitter informieren möchte, kommt um eine Nachrichten-App quasi nicht herum. Viele Hersteller bieten vorgefertigte Nachrichtendienste, in denen News aus verschiedenen Quellen zusammenlaufen. Nutzer können diese zwar oft anpassen, haben aber meistens nur Zugriff auf ausgewählte Nachrichtenquellen. Die App von n-tv.de ist für iOS und Android kostenlos und bietet einen umfassenden und stets aktuellen Blick auf das Weltgeschehen.

Fotografie

Wer sein Smartphone als Kamera nutzt, wird nicht immer zufrieden mit der Kamera-App sein, die der Hersteller seinem Smartphone mitgibt. Für anspruchsvolle Bildbearbeitung bietet sich die Google-App Snapseed (iOS, Android) an, die nahezu unendlich viele Möglichkeiten zur Gestaltung bietet. Künstlerischer geht es mit Prisma (iOS, Android) zu, hier werden Fotos im Stil berühmter Künstler bearbeitet. Adobes Entwicklungs- und Katalog-Programm Lightroom gibt es inzwischen auch als Smartphone- und Tablet-App für iOS und Android, hiermit können Nutzer RAW-Fotos aufnehmen und diese gleich mit den gleichen Parametern wie am PC bearbeiten.

Passwörter

Je mehr Nutzerkonten man hat, in denen man sensible und persönliche Informationen aufbewahrt, desto wichtiger sind sichere Passwörter, die möglichst schwer zu knacken sind. Aber wer soll sich die alle merken? Beim Verwalten von Passwörtern helfen Passwort-Manager. Empfehlenswert ist hier zum Beispiel 1Password oder das kostenlose KeePass - beide sind Open-Source-Software, auch für 1Password gibt es für Android und iOS Gratis-Versionen.

Navigation

Wie komme ich von A nach B? Wer nach einer Wegstrecke sucht, kommt mit Google Maps und Apples Karten schon recht weit. Eine sehr gute Alternative mit Offline-Navigation ist das kostenlose Here WeGo (Android, iOS). In Großstädten ergibt zudem die beliebte Android-App Öffi Sinn, die übersichtlich und umfassend den Weg durch den Dschungel des Öffentlichen Nachverkehrs weist. Sie ist aber nur in bestimmten Regionen verfügbar. Auch der DB Navigator für Android und iOS leistet gute Dienste - er zeigt Zugverbindungen, aber auch Wegstrecken mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine gelungene Alternative ist Moovel. Die App zeigt gleich mehrere Optionen an, inklusive geschätzter Kosten. Darunter sind neben Nahverkehr auch Taxifahrten (mit mytaxi) und Mietwagen (Car2Go). Mit ihr kann man Fahrten auch direkt buchen.

Musik

Für das Musikhören unterwegs haben die meisten Smartphones Musikplayer, die lokal gespeicherte Daten wiedergeben und ihren Zweck erfüllen. Unter den Streaming-Diensten gehört Spotify (Android, iOS) zu den beliebtesten. Googles Variante heißt Play Music und ist auf Android-Smartphones bereits vorinstalliert, für iOS gibt's einen Download. Von Apple gibt es Apple Music - auch für Android. Amazon hat seit Kurzem ebenfalls einen Streaming-Dienst für iOS und Android. Wer gerne Radio hört, kann zum Beispiel TuneIn nutzen. Übrigens: manche Android-Smartphones haben ein UKW-Radio an Bord, hier dient das Kopfhörer-Kabel ganz altmodisch als Antenne. Der Vorteil: Das Radiohören verbraucht kein Datenvolumen.

Organisation

Notizen auf dem Smartphone lassen sich mit Googles Notizen oder Apples Erinnerungen anfertigen. Wer etwas mehr möchte, kann zum Beispiel auf Evernote (iOS, Android) zurückgreifen. Wunderlist ist eine andere gute App für Android und iOS, die sich auch für To-Do-Listen und gemeinsames Arbeiten eignet.

Datensicherung

iPhone-Nutzer können ihre Daten bei iCloud sichern oder machen ein komplettes Backup ihres Smartphones mit iTunes auf dem Rechner. Android-Nutzer können auf Google Drive zurückgreifen (gibt's auch für iOS), bei neuen Geräten gibt's häufig Extra-Speicher für einen begrenzten Zeitraum. Besitzer eines Google Pixel können alle Fotos in voller Auflösung in Drive speichern. Wer nicht auf eine dieser Möglichkeiten angewiesen sein möchte, kann stattdessen Dropbox für iOS oder Android nutzen. Von Microsoft stammt der ebenfalls empfehlenswerte Dienst OneDrive (iOS, Android).

Scanner

Einen Flachbett-Scanner haben längst nicht alle zu Hause und manchmal ist es auch schlicht umständlich, das Gerät zu benutzen. Viel einfacher geht es mit dem Smartphone. Die App CamScanner scannt alle Dokument und erlaubt eine nachträgliche Bearbeitung, eine Basisvariante gibt's gratis für Android und iOS. Von Microsoft gibt's die ähnlich gute App Office Lens (iOS, Android), die Bilder auch in bearbeitungsfähige Word- oder Powerpoint-Dokumente umwandelt. Und wer Fotos scannen möchte, kann dafür auf Googles tollen Fotoscanner (Android, iOS)zurückgreifen.

