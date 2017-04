Technik

Handy-Spiele für iOS und Android: Fünf neue Games mit Suchtpotenzial

Einen Gefängnisausbruch planen, eine Zugstrecke durchs All legen oder eine Golf-Runde auf einem lebensgefährlichen Platz spielen? Die neuen Games fürs Smartphone öffnen neue aufregende Welten.

Kleine Spiele fürs Smartphone sind ideal für unterwegs, sie bieten Kurzweil und überbrücken manche Bahnfahrt. Doch manche Games machen richtig süchtig, sodass man auch Zuhause das Handy kaum noch zur Seite legen kann - diese fünf neuen Games für Android und iOS haben das Potenzial dazu. Und sie sind nicht so schwer wie "Touhou Seirensen".

The Escapists

Ins Gefängnis zu kommen, ist leicht - wieder herauszukommen, um einiges schwieriger. Vor diesem Problem stehen Spieler auch bei "The Escapists" von Team17. Einmal im Knast gelandet, ist der Wunsch groß, diesen Ort schnellstmöglich wieder zu verlassen. Wichtig dabei: Vorsicht und sorgfältige Planung. Denn die Wachen wollen den Freiheitsdrang der Insassen so gut es geht unterbinden.

Kenntnisse über die beste Fluchtroute, benötigte Werkzeuge und mögliche Komplizen erlangen Gefangene im Gefängnisalltag. Wer den Aufgaben eines Häftlings nachgeht, erfährt viel über die Anstalt. Wenn die verpflichtende Arbeit immer zufriedenstellend gelöst wird, winken bessere Jobs und damit Zugriff auf wertvolle Gegenstände.

Es lohnt sich auch, mit den Mitgefangenen zu reden, von denen es wertvolle Hinweise gibt. Ab und an müssen aber auch die Fäuste sprechen. Die spaßige und nicht immer ganz ernste Gefängnissimulation für iOS und Android ist in charmanter Retro-Optik gehalten. Der Preis: 3,99 Euro.

Golf Zero

Golf ist langweilig und simpel? Wer das behauptet, kennt "Golf Zero" nicht. Bei dem Spiel von Colin Lane Games reicht es nicht aus, den Ball in ein Loch zu schlagen. Zunächst sind die Kurse etwas komplizierter als der übliche Golfplatz. Es gilt Plattformen, Abgründe und andere Hindernisse zu überwinden. Zudem befindet sich der Spieler in akuter Todesgefahr. Der Platz ist gespickt mit Lanzen, Kreissägen und anderen scharfen Gegenständen - und der Weg zum Loch muss erst einmal gefunden werden.

Dazu müssen mit gezielten Schlägen auch Schalter aktiviert oder Wagen ins Rollen gebracht werden. Die Herausforderungen steigen immer weiter, und oft stirbt man viele digitale Tode, um ein Loch zu meistern. Für genug Motivation ist aber gesorgt, weil die Neugier auf die nächste Bahn so groß ist. "Golf Zero" ist kostenlos für iOS erhältlich.

Ticket To Earth

Wer größere Herausforderungen als "Candy Crush" sucht, sollte einen Blick auf "Ticket to Earth" für iOS werfen. Das Spiel mixt das einfache Prinzip von Match-3-Spielen mit Rollenspiel-Elementen. Heraus kommt dabei ein eingängiges, aber durchaus forderndes Strategiespiel. "Ticket to Earth" ist rundenbasiert und setzt geschickte Kombinationen von Fähigkeiten und gute Planung voraus.

Das Spiel eröffnet viele taktische Möglichkeiten und eine Tiefe, welche die bunte Optik erst gar nicht vermuten lässt. Die ambitionierte Geschichte in einer weit entfernten Zukunft liegt an Komplexität deutlich über den Standards anderer Apps. Dazu kommen schön gezeichnete Figuren und Zwischensequenzen, die dazu beitragen, dass das Spiel von Robot Circus die 3,99 Euro Kaufpreis auch wert ist.

Shardlight

Die Adventure-Experten von Wadjet Eye Games haben sich voll und ganz Point-and-Click-Adventures der alten Schule verschrieben. So könnte auch "Shardlight" technisch direkt aus den 1990er Jahren stammen und von Veteranen wie Sierra oder Lucas Arts entwickelt worden sein.

"Shardlight" handelt in einer postapokalyptischen Welt nach einem dritten Weltkrieg. Die Städte sind zerstört, die Armut ist groß, und Krankheiten bedrohen das Leben der einfachen Menschen. Aristokraten herrschen über diese dunkle Welt und haben die Kontrolle über Wasser, Nahrung und Medizin.

Amy Wellard arbeitet selbst für die Aristokraten, um ihre Chancen auf wichtige medizinische Behandlung zu verbessern, gerät auf ihrer Suche nach Heilung aber in ein spannendes und gefährliches Abenteuer. Wer auf gute Adventure-Kost mit düsterer Stimmung steht, wird bei "Shardlight" nicht enttäuscht werden und kann auf iOS für 4,99 Euro zuschlagen.

Cosmic Express

Die Planung eines öffentlichen Personennahverkehrs ist eine schwierige Sache. Noch schwieriger wird es, wenn ein Zug auf einer Raumstation im Weltall installiert werden muss. Bei "Cosmic Express" von Draknek leisten sich die Bewohner mehrerer Raumstationen eine Zugverbindung. Da der Platz begrenzt ist, müssen Verkehrsplaner kreativ sein und Hindernisse umfahren. Die richtigen Aliens müssen zur richtigen Station gefahren werden, andere umfährt man besser - denn sie springen auf und klauen die reservierten Plätze.

Bei "Cosmic Express" steigt mit jedem Level die Herausforderung. Dazu gibt es charmante Optik und viel Liebe zum Detail zum Preis von 3,99 Euro für Android und iOS.

Quelle: n-tv.de