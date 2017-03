Technik

Leistungs-Biest im Benchmark: Galaxy S8 zeigt Schönheit und Stärke

Von Johannes Wallat

Samsung wird das Galaxy S8 und das S8 Plus am 29. März in New York vorstellen. Für Neugierige gibt's aber schon jetzt reichlich Informationen. Videos und Fotos zeigen das S8 von allen Seiten, Benchmark-Werte bescheinigen dem Smartphone Bestleistungen.

Zum Mobile World Congress hat Samsung das Galaxy S8 noch nicht mitgebracht - aber immerhin hat der Hersteller am Ende seiner Messe-Gala noch den Termin für die S8-Premiere verraten: Am 29. März wird das neue Flaggschiff der Koreaner in New York vorgestellt. Wie es aussehen wird und welche Funktionen und technische Daten das S8 und das größere und stärkere S8 Plus besonders machen, wird bis dahin offiziell natürlich noch nicht verraten. Doch dank zahlreicher Leaks und Informationshäppchen wird mit jedem Tag klarer, was Samsung der Welt Ende März zeigen wird.

Aussehen ist bekannt

Wie das S8 aussehen wird, ist wohl spätestens seit der Veröffentlichung eines Pressebildes durch den notorischen Leaker Evan Blass Ende Februar klar. Mit den Worten "Ich denke, das ist, worauf ihr gewartet habt" zeigte er bei Twitter ein authentisch wirkendes Bild der Front des S8. Bereits im Januar hatte er ein Foto des größeren S8 Plus veröffentlicht. Deutlich erkennbar ist nun, dass Samsung den Homebutton von der Front entfernt hat. Das Display nimmt ähnlich viel Platz ein wie beim LG G6 und hat ebenfalls abgerundete Ecken.

Anfang März veröffentlichte "BGR" weitere Bilder, die unter anderem zeigen, dass Samsung – wie auch LG beim G6 und Huawei beim P10 – die Kopfhörerbuchse behält. Die Fotos von BGR stimmen mit dem geleakten Pressebild überein. Vom größeren S8 Plus gibt es bisher noch keine Bilder, laut BGR sehen beide Handys aber weitgehend gleich aus. Das S8 Plus soll aber ein 6,2-Zoll-Display haben, während der Bildschirm des S8 5,8 Zoll in der Diagonale misst.

"Bitte nicht leaken!"

Auf den Aufnahmen bei BGR ist das S8 auch von der Seite zu sehen: Offenbar setzt Samsung wie schon beim Note 7 auf einen schmalen, mittig verlaufenden Metallrahmen, der die Form von Vorder- und Rückseite symmetrisch erscheinen lässt. An der Seite hat es neben den Tasten für Lautstärke und An/Aus eine weitere Taste, die vermutlich für Samsungs Sprachassistenz-Software Bixby (vormals Viv) reserviert ist.

Ende Februar zeigte ein kurzes Video das Gerät bereits von vorne. Jetzt ist erneut ein Video bei Youtube aufgetaucht, das das S8 von vorne und hinten zeigt. Es ist nur fünf Sekunden lang und zeigt das Gerät nur im ausgeschalteten Zustand – das reicht aber aus, um zu erkennen, dass es genauso aussieht wie auf den anderen bereits veröffentlichten Grafiken und Videos. Auch der Fingerabdruck-Scanner auf der Rückseite ist deutlich zu sehen. Detail zum Schmunzeln: Ein Aufkleber warnt vor Geheimnisverrat und mahnt den Nutzer, keine Fotos zu machen und Informationen nicht herauszugeben ("Do not leak"). Genützt hat's offenbar nichts.

Prozessor-Monster im Benchmark

Neben dem Aussehen sind auch die technischen Daten weitgehend bekannt. Das S8 wird wahrscheinlich ein 5,8-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung bekommen, das S8 Plus ein 6,2-Zoll-Display mit Quad-HD-Auflösung. Beide bekommen 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte internen Speicher mit microSD-Steckplatz. Neben der 12-Megapixel-Kamera sitzt bei beiden Modellen der Fingerabdruck-Scanner. Die Front-Kamera soll 8-Megapixel-Fotos schießen, daneben sitzt wie beim Note 7 ein Iris-Scanner. Geladen werden beide Modelle mit USB-C, wasser- und staubdicht sind sie nach Schutzklasse IP68.

Dass die neuen Samsung-Flaggschiffe in Sachen Leistung ihre Vorgänger übertrumpfen, ist wenig überraschend. Trotzdem ist ein Blick in die Datenbank des Benchmarktests Geekbench interessant: Hier hat ein "Samsung SM-G950U" (vermutlich das S8) mit einem Qualcomm-Prozessor am 4. März im Single-Core-Test 1916 Punkte erreicht, der Multi-Core-Score liegt bei 6011 Punkten. Wenige Tage zuvor war bereits das "Samsung SM-G955U" (vermutlich das S8 Plus) im gleichen Benchmark-Test aufgetaucht und erzielte 1929 Punkte im Single-Core- und 6084 Punkte im Multi-Core-Test.

Marktstart im April

Zum Vergleich: Apples iPhone 7 bringt es mit seinem 4-Kern-Prozessor A10 Fusion im Geekbench-Test auf mehr als 3400 Punkte im Single-Core-Test, im Multi-Core-Test erzielt es rund 5600 Punkte. Das LG G6 schneidet laut "Curved" schlechter ab (1732 im Single-Core-, 4126 im Multi-Core-Test), das P10 war Mitte Februar ebenfalls im Geekbench aufgetaucht, es erreichte 1884 Punkte im Single-Core- und 5964 Punkte im Multi-Core-Test. In der Praxis sind solche Zahlenspielchen zwar kaum relevant, denn Nutzer dürften die Performance-Unterschiede in der Oberklasse kaum bemerken. Aber die Benchmark-Zahlen zeigen: Samsungs neue Flaggschiffe sind technische Biester mit Hochleistungschips.

In den weltweiten Verkauf soll das Galaxy S8 am 21. April gehen. Vorbestellungen nehmen die Koreaner laut "Sammobile" ab dem 10. April entgegen. Zum Marktstart will Samsung rund 12 Millionen Geräte vorrätig haben, berichtet das koreanische Portal "Naver". Im März wolle Samsung dafür rund 4,7 Millionen Smartphones bauen, im April dann 7,8 Millionen.

Quelle: n-tv.de