Technik

Smarter Alexa-Konkurrent: Google Home kommt nach Deutschland

Google schickt seinen vernetzten Lautsprecher Google Home nun auch in Deutschland in den Handel. Ab dem 8. August soll er in Elektronikmärkten sowie im Google Store erhältlich sein.

Im Kampf um die Vormachtstellung der digitalen Sprachassistenten gibt es bald auch auf dem deutschem Markt einen neuen, mächtigen Mitbewerber: Google schickt seinen vernetzten Lautsprecher mit Sprachassistent in den Handel. Die Lautsprecherbox mit Googles Assistant an Bord soll ab dem 8. August für 149 Euro zu haben sein.

Neben den Möglichkeiten, etwa per Streaming-Dienst Musik zu hören und kompatible Smart-Home-Systeme mit Sprachbefehlen zu steuern, soll der Lautsprecher seinen Besitzern insbesondere zum Beantworten von Fragen und zu Organisationszwecken dienen. Angesprochen wird Google Home ganz einfach: Mit dem Weck-Kommando "OK Google" wird er aus der Habacht-Stellung geholt und hört aufmerksam zu.

Home smarter als Alexa?

Auf der Suche nach Antworten durchforstet der Assistent diverse Google-Dienste von der Internetsuche bis hin zu Maps, aber natürlich auch das Google-Konto des Nutzers. Denn wer möchte, kann sich via Home-Lautsprecher auch bei Terminen, Erinnerungen, Reise- oder Aufgabenplanungen unterstützen lassen. Hier hat Google einen Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Amazons Alexa. Eine Werbeagentur fand kürzlich heraus, dass es im Vergleich zu Amazons Alexa sechs Mal so wahrscheinlich ist, dass Google Home eine Nutzerfrage zufriedenstellend beantwortet.

Die Echo-Lautsprecher von Amazon (180 Euro beziehungsweise 60 Euro für den kleinen Echo Dot), in denen die Sprachassistentin Alexa aktiv ist, sind schon länger auf dem Markt, sie wurden im Jahr 2016 in Europa eingeführt. Apple hat kürzlich einen Lautsprecher mit Siri-Sprachassistenten angekündigt. Der HomePod soll aber erst im Dezember und zunächst auch nur in Australien, Großbritannien und in den USA erscheinen. Kostenpunkt: 349 US-Dollar (rund 310 Euro).

Übrigens: Dass man mit Googles Assistant auch Schabernack treiben kann, zeigte unlängst ein großer Fast-Food-Konzern mit einer Fernsehwerbung in den USA. Die Protagonisten fragten Google im Spot, was ein "Whopper" sei - prompt sprangen in vielen Haushalten Googles Sprachassistenten an und lasen den Wikipedia-Eintrag zum Burger-Klassiker vor.

Quelle: n-tv.de