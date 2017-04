Technik

Welche ist Ihr Favorit?: Google nominiert die besten Apps des Jahres

Google kürt jedes Jahr die Top-Apps im Play Store. Unter den Nominierten sind spannende, praktische, faszinierende und schöne Apps. Und neben ein paar Publikumslieblingen finden sich in der Liste auch tolle Geheimtipps.

Millionen von Apps gibt es in Googles Play Store, viele davon sind völlig überflüssig, schlecht programmiert oder total altbacken gestaltet. Zwischen der Ausschussware gibt es aber auch echte Perlen - Apps, die einen Nerv treffen, toll aussehen oder eine clevere Problemlösung anbieten. Google kürt am 18. Mai im Rahmen der Entwicklermesse I/O die besten Apps im Play Store, in zwölf Kategorien sind 60 Apps nominiert, im deutschen Play Store gibt's aber nur 56 zu sehen.

Die nominierten Anwendungen, die von Google-Mitarbeitern ausgewählt wurden, mussten mehrere Bedingungen erfüllen. Nur Apps, die ab April 2016 veröffentlicht wurden oder seitdem ein signifikantes Update erhalten haben, schafften es in die Liste. Außerdem müssen alle nominierten Anwendungen eine relativ hohe Nutzerbewertung in Form von bis zu fünf zu vergebenden Sternen haben.

Indies & Startups

Die zwölf Kategorien decken alle wichtigen Bereiche im Play Store ab. Spannend sind die Apps aus den Bereichen "Standout Indie" und "Standout Startup", in denen Anwendungen von kleinen, unabhängigen und neugegründeten Entwicklerschmieden geehrt werden. Bei den Indie-Apps legt die Jury ihr Augenmerk auf künstlerisches Design, das Gameplay und eine überzeugende Gesamterscheinung. Nominiert sind ausschließlich Games: "Causality", "Kingdom: New Lands", "Mars: Mars", "Mushroom 11" und "Reigns".

In der Rubrik "Standout Startup" gibt's die Chat-App für Gamer "Discord", die Podcast- und Audio-App "CastBox", die Meditations-App "Simple Habit Meditation" und "Hooked", eine Lese-App, die Thriller in Form von fiktiven Chat-Konversationen erzählt.

Beste Apps

Die besten Apps repräsentieren laut Google am besten schönes Design, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine ansprechende Gesamtwirkung. Nominiert sind die Video-Bearbeitungs-App "Quik - Kostenlos Video-Editor" von GoPro und die Sprachlern-App "Memrise: Sprachen lernen", bei der der Spieler im Rahmen eines Abenteuers mit seinen sprachlichen Fähigkeiten Missionen erfüllt. "Fabulous - Motivierend!" ist eine App für Gesundheit und Produktivität, "Money Lover" hilft dabei, Ausgaben zu verwalten, und "City Mapper" zeigt für verschiedene Großstädte den besten Weg von A nach B mit allen Optionen und verfügbaren Verkehrsmitteln.

Nützlich und hilfreich

In der Kategorie "Best Accessibility Experience" werden Apps ausgezeichnet, die Menschen mit Behinderung die Bedienung und Interaktion mit ihren Geräten erleichtern. "IFTTT" steht für "If This Then That" und erlaubt dem Nutzer, automatisch Aktionen auszuführen, wenn bestimmte Bedingungen eintreten, zum Beispiel ort- und zeitgebunden. Das Action-Abenteuer "A Blind Legend" ist ein Spiel ohne Bilder, bei dem die Ohren die Augen ersetzen.

"Eye-D" hilft Sehbehinderten, sich in fremder Umgebung zurecht zu finden. Mit "SwiftKey Symbols" sollen sich Menschen mit Autismus und anderen Kommunikations-Schwierigkeiten besser ausdrücken können, und "Open Sesame" ermöglicht mittels der Frontkamera die Bedienung des Smartphones, ohne es zu berühren.

Auch Apps mit "Social Impact" zeichnet Google aus. Unter den Anwendungen, die positive Effekte für eine große Zahl von Menschen haben, ist die App "ProDeaf Tradutor", die Wörter aus dem Portugiesischen in Gebärdensprache (Portugiesisch oder Englisch) anzeigt. Mit "Charity Miles Walk & Run Tracker" können Nutzer Spenden für gute Zwecke sammeln, indem sie sich fit halten - je mehr man sich bewegt, desto mehr spenden die Sponsoren. Mit "Sea Hero Quest" helfen Nutzer spielerisch der Demenzforschung, bei "Share The Meal - Kindern helfen" können Anwender ihre Mahlzeit "teilen" und mit jedem Essen Geld spenden, und "Peek Acuity" ist ein mobiler Sehtest für Jedermann, der hilft, Sehschwächen zu erkennen.

Apps für Kinder

Für Kinder gibt es zahllose Apps im Play Store. Google kürt Apps und Spiele mit familienfreundlichem Design, die Kreativität, Bildung und den Entdeckergeist von Kindern fördern sollen. Nominiert sind das Auto-Rennspiel "Hot Wheels: Race Off", das interaktive Game "Animal Jam - Play Wild!", bei dem Kinder in die Rolle ihres Lieblingstiers schlüpfen, andere Spieler online treffen und Fakten über Tiere lernen. "Teeny Titans" ist ein Figurenkampf-Rollenspiel, in "Toca Life: Vacation" geht der Spieler auf Reisen, und "Think! Think!" ist ein Ratespiel, das aber bisher nicht auf Deutsch verfügbar ist.

Games

Bei den besten Games ist unter anderem der Riesenhit "Pokémon GO" nominiert. Dazu gesellen sich das Action-Game "Transformers: Kämpfer", das Strategie-Rollenspiel "Fire Emblem Heroes" und "Choices. Stories You Play", bei dem sich durch die immer wiederkehrende Wahl zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten eine Geschichte entwickelt. Die besten Multiplayer-Games sind laut Google das Kicker-Game "FIFA Mobile Fußball", die Echtzeit-Strategiespiele "Lords Mobile" und "Dawn of Titans", der Shooter "Modern Strike Online" und das Strategie-Kartenspiel "Hearthstone".

Android Wear

Bei den besten Android-Wear-Apps stehen Design und Funktionalität im Vordergrund. Fitness- und Gesundheits-Apps wie "Runtastic", "Seven - 7 Minuten Training" und "Lifesum: Gesunde Lifestyle-App" sind hier nominiert. Außerdem dabei: "Foursquare" zum Suchen und Finden von empfehlenswerten Orten und die Einkaufslisten-App "Bring".

Streaming, VR, AR

Beim besten "TV Experience" zeigt Googles Play Store in Deutschland nur drei Apps: Den Streaming-Dienst "Netflix", das Unterhaltungsangebot "Red Bull TV" und die vor allem auf US-Nachrichteninhalte ausgelegte TV-News-App "Haystack TV".

Unter den nominierten Virtual-Reality-Apps finden sich fünf Spiele, die nach Meinung der Google-Jury eine tolle "VR Experience" bieten: "Virtual Virtual Reality", "The Arcslinger", "Mekorama VR", "Gunjack 2: End Of Shift" und das BBC-Abenteuer "The Turning Forest". Das beste Augmented-Reality-Erlebnis bieten die Apps "Dinosaurs Among Us", "WOORLD", "WayfairView", "HOLO" und "Crayola Color Blaster". Sie bieten Spielspaß, Shopping-Hilfe oder aufgepeppte Fotos, sind aber nur mit den bisher kaum verbreiteten Tango-Geräten kompatibel, zum Beispiel mit dem Lenovo Phab 2 Pro oder dem Asus Zenfone VR.

Die komplette Liste mit allen Nominierten samt Links zum jeweiligen Eintrag im Play Store gibt's auf dieser Play-Store-Seite.

Quelle: n-tv.de