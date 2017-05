Technik

Tastenloses Superphone: HTC U 11 so stark wie das Galaxy S8

Im Internet taucht ein Bild der Verpackung des HTC U 11 auf. Es zeigt, dass das Smartphone genauso stark bestückt ist wie das Galaxy S8. Viel spannender ist allerdings, was HTC anders als Samsung macht.

Am 16. Mai stellt HTC in Taipeh den vielleicht schärfsten Android-Konkurrenten des Galaxy S8 vor. Das neue Smartphone der Taiwaner kommt nämlich mit einem völlig neuen Bedienkonzept, das ohne Tasten auskommt. Und wie eine vom Tech-Magazin "Gear" geleakte Verpackung des Geräts jetzt zeigt, ist das HTC U 11 auch ebenso kräftig wie das Samsung-Flaggschiff.

Stimmen die Daten, hat das Smartphone ein 5,5 Zoll großes Display mit QHD-Auflösung (1440 x 2560 Pixel). Wie das Galaxy S8 wird es von Qualcomms neuem Top-Chip Snapdragon 835 angetrieben und hat wahlweise 4 oder 6 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 oder 128 Gigabyte internen Speicher. In einem Benchmark-Test hat sich das HTC U 11 auf Augenhöhe mit Samsungs Boliden gezeigt.

Auf der Rückseite sitzt eine 12-Megapixel-Kamera mit Blende f/1.7, optischem Bildstabilisator und Dual-Ton-Blitz. Die Frontkamera liefert mit Blende f/2.0 Bilder 16-Megapixel-Bilder. Der Akku hat eine Kapazität von 3000 Milliamperestunden. Kopfhörer werden am USB-C-Eingang angeschlossen, der unter anderem aktive Geräuschunterdrückung und Hi-Res-Audio bietet. Mit IP57 ist das Smartphone vor Staubablagerungen geschützt und hält bei kurzeitigem Untertauchen in Wasser dicht.

HTC macht Druck

Damit wäre das U 11 technisch auf der Höhe, aber letztendlich doch nur ein austauschbares Top-Smartphone. Doch das Gerät hat etwas zu bieten, das so bisher noch kein Smartphone kann: "Edge Sense". Dabei ist der Rahmen berührungsempfindlich und dient zum Steuern des Geräts. Auf Tasten verzichtet HTC offenbar komplett oder zumindest weitgehend. In einem kurzen Teaser-Video ist zu sehen, dass das Gerät an den Seiten auf Druck reagiert, Nutzer beispielsweise die Kamera starten können, indem sie das Smartphone zweimal drücken. Möglicherweise lässt sich auch die Lautstärke durch Streichen über den Rahmen regeln. Welche Gesten möglich sind und wie ungewollte Reaktionen vermieden werden, ist noch nicht klar. Vielmehr verrät auch ein neuer Video-Teaser nicht. Er zeigt lediglich, dass das Design dem der im Januar vorgestellten U-Geräte ähnelt. Es bleibt spannend.

Quelle: n-tv.de