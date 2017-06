Technik

Glänzende Smartphone-Premiere: Honor 9 greift nach Preis-Leistungs-Krone

Von Klaus Wedekind

In Berlin feiert das Honor 9 seine weltweite Premiere. Das Smartphone bietet für rund 400 Euro Technik der Oberklasse und hat damit gute Chancen, ein Preis-Leistungs-Hit zu werden. Es fehlt aber vieleicht das gewisse Etwas des Vorgängers.

Das Honor 8 hat mit seinem tollen Design und seinem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis viele Käufer-Herzen erobert. Jetzt feierte in Berlin der Nachfolger seinen weltweiten Marktstart. Auch das Honor 9 bietet wieder sehr starke Technik zu einem sehr fairen Preis. Das Gerät sieht auch richtig gut aus, aber das Aha-Gefühl wie beim Vorgänger fehlt ein bisschen.

Der neue China-Kracher hat ein 5,15 Zoll großes IPS-Display in Full-HD-Auflösung, was für eine hohe Pixeldichte von 428 ppi reicht. Wie beim Huawei P10 sitzt der Fingerabdrucksensor jetzt unter dem Bildschirm. Dazu habe man sich aufgrund des Fan-Feedbacks entschieden, sagt Honors Westeuropa-Chefin Eva Wimmers. Auf der gewölbten gläsernen Rückseite befindet sich nur die Doppel-Kamera. Bei ihr werden die Schwarz-Weiß-Bilder des 20-Megapixel-Sensors mit den Farbinformationen des 12-Megapixel-Sensors ergänzt. Mit Blende F/2.2 ist die Dual-Kamera relativ lichtstark, aber ein optischer Bildstabilisator (OIS) fehlt dem Honor 9. Die Frontkamera hat eine F/2.0-Blende und liefert Aufnahmen mit 8 Megapixeln.

Verwandtschaft zum P10 unverkennbar

Diese Ausstattung ähnelt stark der des Huawei P10, das allerdings OIS an Bord hat und eine lichtstärkere Kamera auf der Vorderseite hat. Auf jeden Fall darf man erwarten, dass das Honor 9 sehr gute Bilder liefert. Auch der hauseigene Prozessor Kirin 960, der mit bis zu 2,4 Gigahertz arbeitet und die Grafikeinheit Mali-G71-GPU stammen vom Huawei-Flaggschiff. Und wie das P10 verfügt das Honor 9 über 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte internen Speicher, der mit microSD-Karten erweitert werden kann. Und schließlich besitzt der Akku mit 3200 Milliamperestunden die gleiche Kapazität. Dazu kommen als Betriebssystem Android 7.0, Huaweis Benutzeroberfläche EMUI 5.1 sowie die Möglichkeit eine zweite SIM-Karte einzustecken

Beim Gehäuse ist Honor bei seinem 9er-Model der Glas-Metall-Kombination treu geblieben, wobei die gläserne Rückseite diesmal an den Seiten gewölbt ist. Das sieht klasse aus, doch das Design ist inzwischen fast schon zum Standard geworden und so außergewöhnlich wie das Honor 8 ist auf diesem Gebiet das Honor 9 nicht mehr. Trotzdem hat auch dieses Smartphone das Zeug zum Preis-Leistungs-Hit. Es soll 429 Euro kosten, Online-Käufer kriegen es bis zum 11. Juli bereits für 400 Euro, ähnliche Aktionen dürften folgen. Ob das Honor 9 hält, was es verspricht, wird der Test von n-tv.de zeigen.

Quelle: n-tv.de