Technik

Dual-Kamera und scharfe Selfies: Huawei Nova 2 ist klein und schick

Huawei bringt das Nova 2 nach Deutschland. Das Mittelklasse-Smartphone sieht toll aus, hat genug unter der Haube und für seine Preisklasse besondere Qualitäten, die es sonst nur im Premium-Segment gibt.

Im Frühjahr 2017 stellte Huawei sein Smartphone-Flaggschiff P10 vor. Das schlanke Smartphone bekam nach seiner Premiere beim Mobile World Congress in Barcelona viel Lob für sein Design - kompakt, minimalistisch, stilvoll fanden viele das Gehäuse des Smartphones. Jetzt legt Huawei nach: Das Nova 2 ist der kleine Mittelklasse-Bruder des P10, doch optisch ist es mindestens ebenbürtig. Der größte Unterschied ist der Fingerabdruck-Scanner, der beim Nova 2 platzsparend an der Rückseite sitzt.

Technisch ist das Nova 2 freilich in der Mittelklasse angesiedelt. Wie beim Vorgänger Nova setzt Huawei Komponenten ein, die nicht stark genug sind, um in der Smartphone-Champions-League bestehen zu können, im Alltag aber immer noch den allermeisten Aufgaben gewachsen sind. Im Innern des 5-Zoll-Smartphones taktet der Huawei-Prozessor Kirin 659 mit maximal 2,3 Gigahertz Taktrate, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher stehen zur Verfügung. Der interne Speicher von 64 Gigabyte ist groß genug für reichlich Fotos, Videos und andere Dateien, für zusätzlichen Speicherplatz können Nutzer eine microSD-Karte einschieben.

Starkes Kamera-Trio

Interessant ist die Kamera-Ausstattung: An der Front sitzt eine 20-Megapixel-Kamera für scharfe Selfies, an der Rückseite hat Huawei ein Dual-Kamera-Modul mit einer 12-MP- und einer 8-MP-Kamera verbaut. Wie beim iPhone 7 Plus und beim Oneplus 5 hat die zweite Kamera eine höhere Brennweite und soll so natürlichere und ansprechendere Porträts aufnehmen.

Der Akku ist mit 2950 Milliamperestunden groß genug für einen bis anderthalb Nutzungstage, per Schnellladetechnik lässt er sich flott wieder aufladen. In den Verkauf geht das Nova 2 in drei Farben, neben Schwarz (Graphite Black) und "Prestige Gold" wird es auch eine blaue (Aurora Blue) Version geben. Die Preisempfehlung von Huawei liegt bei 399 Euro. Wer schnell ist, bekommt zu seiner Bestellung das Fitness-Armband Huawei Band Pro 2 dazu.

Quelle: n-tv.de