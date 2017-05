Technik

MateBook X greift edel an: Huawei stellt erstes Notebook vor

Das MateBook X ist Huaweis erstes vollwertiges Windows-10-Notebook. Es ist ein edles Gerät und hat nicht nur in Sachen Anschluss-Angebot große Ähnlichkeit mit Apples neuem MacBook Pro - aber es ist dünner und leichter.

Mit seinen Smartphones feiert Huawei schon einige Jahre Erfolge, auch das Ende Februar in Barcelona vorgestellte P10 stieß bei Experten und Kunden wieder auf großes Interesse. Doch die Chinesen wollen auch im Notebook-Markt ein Wörtchen mitreden. Die Richtung gab im vergangenen Jahr schon das MateBook vor, ein 2-in-1-Gerät, das Microsofts Surface Pro Konkurrenz macht. Jetzt hat Huawei das MateBook X in Berlin vorgestellt, sein erstes vollwertiges Windows-10-Notebook. Es soll offensichtlich Apple-Kunden anlocken, was auch die permanenten Vergleiche mit dem neuen MacBook Pro während der Präsentation zeigen.

Lüfter nicht nötig

Der 13-Zoll-Laptop hat ein schlankes Metallgehäuse, das mit einem sehr schmalen Rahmen ums 2K-Display und einer geringen Gesamthöhe von 12,5 Millimetern glänzt und zumindest bei den Maßen Apples neues MacBook Pro schlägt. Angetrieben wird das Gerät von Intels Core-i5-7200U-Prozessor der siebten Generation, der auf 8 Gigabyte Arbeitsspeicher zugreifen kann. Das verbaute SSD-Laufwerk ist 256 Gigabyte groß. Die Kühlung des rund 1 Kilo leichten MateBook X kommt ohne Lüfter aus. Der Akku hat eine Kapazität von 5449 Milliamperestunden, was für zehn Stunden Laufzeit reichen soll.

Für die Sicherheit hat das Gerät einen Fingerabdrucksensor in der Einschalt-Taste, für einen guten Klang ist ein Dolby-Atmos-Soundsystem an Bord. Sehr knapp ist die Anschluss-Ausstattung: Neben einer Kopfhörerbuchse gibt's beim Huawei MateBook X lediglich zwei USB-C-Eingänge. Für weitere Anschlussmöglichkeiten legt Huawei dem Gerät ein Dock bei. Das MateBook X kommt Ende Juni in Grau für 1400 Euro in den Handel.

MateBook E in Gold

Neben seinem ersten Notebook hat Huawei außerdem eine Neuauflage seines 2-in-1-Tablets vorgestellt. Das MateBook E hat im Vergleich zum Vorgängermodell eine verbesserte Tastatur und einen dünneren Rahmen ums 2K-Display. Für die Rechenarbeit ist Intels Prozessor Core i5 7Y54 im Team mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher zuständig, der Akku hat eine Kapazität von 4430 Milliamperestunden und soll rund 9 Stunden durchhalten. Ohne Tastatur wiegt es 640 Gramm, mit Tastatur 1,1 Kilo. Entsperrt wird es per Fingerabdrucksensor, auch hier gibt es lediglich einen USB-C-Eingang und eine Klinkenbuchse. Das MateBook E ist ebenfalls ab Ende Juni in Gold mit brauner Tastatur erhältlich, es kostet 1200 Euro.

Quelle: n-tv.de