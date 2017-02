Technik

Hochsaison für Sparfüchse : Jetzt sind Top-Handys richtig günstig

Von Klaus Wedekind

Brandneue Top-Smartphones sind zwar verlockend, aber sparsame Käufer halten sich zurück und warten auf bessere Preise. Jetzt können sie zuschlagen, denn die Schnäppchen-Hochsaison beginnt.

Das iPhone ist wahrscheinlich das einzige Handy, bei dem es sich lohnt, es sofort beim Marktstart zu kaufen, weil sich die Preise bis zur Premiere der Nachfolger nicht verändern. Bei Android-Smartphones sieht die Sache ganz anders aus, hier können Nutzer hunderte Euro sparen, wenn sie die nötige Geduld aufbringen. Ende Februar präsentieren die Hersteller beim Mobile World Congress (MWC) in Barcelona ihre neuen Top-Geräte, andere lassen ihre Flaggschiffe kurz nach der Messe vom Stapel laufen. Jetzt ist die richtige Zeit für Sparfüchse, um bei den Vorgängern auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Das Galaxy S7 war im vergangenen Jahr der Star des MWC und es ist nach wie vor eines der besten Smartphones, das man kaufen kann. Samsung stellt den Nachfolger zwar voraussichtlich erst Ende März vor, doch der Preis des S7 ist schon jetzt in den Keller gegangen. Das Super-Handy ging in der einfachsten Ausführung für 700 Euro in den Verkauf, jetzt ist es im Online-Handel schon für 485 Euro zu haben. Die Edge-Variante mit gebogenen Display-Seiten hat mal 800 Euro gekostet, aktuell findet man Angebote um 560 Euro.

LG G5 hält Preisverfall-Rekord

Das Huawei P9 kam erst im April 2016 auf den Markt, doch das P10 steht schon in den Startlöchern. Daher kostet das chinesische Top-Gerät mit Dual-Kamera jetzt statt 570 nur noch 440 Euro. Die größere und stärkere Plus-Variante hat in zehn Monaten einen Preisverfall von 700 auf rund 580 Euro erlebt.

Das modulare Konzept des G5 ging für Hersteller LG zwar nicht auf, doch das Handy bleibt ein sehr gutes Smartphone mit Doppel-Kamera und Wechsel-Akku. 700 Euro war die Preisvorstellung der Koreaner im April 2016, heute müssen sie schon mit einem Endpreis von 370 Euro zufrieden sein - fast die Hälfte.

HTC ließ sein 2016er-Flaggschiff auch erst im April vom Stapel. Das HTC 10 stellte sich mit hervorragender Hardware als ebenbürtiger Gegner des Galaxy S7 heraus. Wie die anderen Top-Smartphones verkauften die Taiwaner das Gerät zu Beginn für 700 Euro, jetzt wird es online für 490 Euro angeboten.

Auch in der Mittelklasse viel drin

Grundsätzlich gilt für alle Smartphones, dass ihr Preis-Leistungs-Verhältnis nach ungefähr einem Jahr am besten ist. Sie bieten immer noch moderne Technik und auch ihr Betriebssystem sollte noch eine Weile aktuell gehalten werden. Weil sie viel teurer starten, ist das Sparpotenzial bei den Top-Geräten zwar besonders hoch. Aber auch wer ein Mittelklasse-Smartphone haben möchte, ist mit Jahres-Handys prima bedient.

Sony schickte beim vergangenen MWC mit dem Xperia X nicht sein stärkstes Smartphone 2016 ins Rennen, sondern ein grundsolides Gerät der gehobenen Mittelklasse. 600 Euro waren dafür wohl zu hoch gegriffen, der aktuelle Preis von rund 340 Euro geht aber mehr als in Ordnung. Das ziemlich genau zwölf Monate alte Honor 5X kostet heute 185 statt 230 Euro, das Samsung Galaxy A5 (2016) wird nach einem Jahr rund 145 Euro günstiger für 285 Euro angeboten und das zehn Monate alte Huawei P9 Lite gibt's für 235 statt 300 Euro.

Quelle: n-tv.de