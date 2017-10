Technik

Spitzen-Handy mit 18:9-Display: Oneplus 5T wird ein später Hammer

Das Oneplus 5T beerbt offenbar das nur wenige Monate alte Oneplus 5. Der chinesische Hersteller bringt damit spät im Jahr noch ein echtes Highlight, das im Rennen um die Smartphone-Krone ganz vorne mitmacht.

Das Oneplus 5 ist eines der besten Sartphones des Jahres. Trotz diverser kleinerer technischen Probleme, die nach dem Start des chinesischen Spitzen-Handys bei Nutzern und Experten für Unmut sorgten, ist das Gesamtpaket aus Design, starker Technik und niedrigem Preis noch so attraktiv, dass man es in den Jahresbestenlisten weit oben platzieren muss. Doch es geht anscheinend noch besser: Nur wenige Monate nach Veröffentlichung steht jetzt schon der Nachfolger in den Startlöchern.

Oneplus 5 schon wieder veraltet?

Was mögen die Käufer des Oneplus 5 davon halten? Wahrscheinlich nicht so viel. Schließlich möchte niemand, der viel Geld für ein Smartphone ausgibt, schon drei bis vier Monate später den Nachfolger präsentiert bekommen, der noch besser ist, aber genauso viel wie der Vorgänger kostet. Genau das macht der chinesische Hersteller jetzt aber offenbar: Im Internet tauchen immer neue Bilder und Informationen zum Nachfolger Oneplus 5T auf, die Indizien häufen sich, die auf einen baldigen Marktstart hindeuten.

Das Smartphone soll die Technik des Vorgängers in weiten Teilen übernehmen, aber ein modernes 18:9-Display haben. Damit wäre das Oneplus 5T ein echter Hammer, denn technisch spielte schon der Vorgänger ganz oben mit. Mit einem gestreckten Display, das fast die gesamte Front einnimmt, wäre das 5T auch optisch absolut zeitgemäß. Alle bisher geleakten Bilder deuten in die gleiche Richtung: Die Front erinnert mit ihrem langestreckten Display an Design-Schmankerln wie das Samsung Galaxy S8, der Fingerabdruck-Scanner sitzt nicht mehr an der Front, sondern wie bei Googles Pixel 2 mittig auf der Rückseite.

Technisch noch etwas besser

Technische Daten, die in der Datenbank des Antutu-Benchmarks und auf einer bereits veröffentlichten Vorbestellungsseite bei "Oppomart" aufgetaucht sind, weisen jetzt darauf hin, dass es bei der verbauten Hardware doch kleine Unterschiede geben könnte. Nicht alle Angaben stimmen aber überein. Chipsatz und Arbeitsspeicher sind identisch, doch möglicherweise kommt beim 5T ein Kamera-Doppel mit zweimal 20-Megapixel-Sensor zum Einsatz - das legt zumindest der Antutu-Eintrag nahe. Bei Oppomart ist davon aber keine Rede. Die Dual-Kamera des Oneplus 5 hat einen 16-MP- und einen weniger lichtstarken 20-MP-Sensor für Porträt-Aufnahmen.

Auch die Displayauflösung ist aufgrund des längeren Bildschirms, der in der Diagonale 6 Zoll messen soll, etwas höher - bei Antutu sind 1080 x 2160 Pixel vermerkt, bei Oppomart ist von einer höheren Quad-HD-Auflösung die Rede. Als Betriebssystem kommt außerdem direkt Android 8.0 Oreo zum Einsatz. Besitzer des Oneplus 5 warten noch auf das Update, es war mit dem zum Marktstart aktuellen Android 7 ausgeliefert worden.

Als Verkaufspreis sind 550 US-Dollar angesetzt. Gut möglich, dass das 5T in Europa rund 600 Euro kosten wird. Das wäre etwas höher als der Preis für das 5 mit bester Ausstattung (560 Euro). Die Wahl zwischen beiden Modellen haben Käufer aber nicht: Im Webshop von Oneplus ist das 5er nicht mehr zu bekommen, alle Modelle sind offenbar ausverkauft. Ausgeliefert wird das Oneplus 5T laut Oppomart Ende November.

Quelle: n-tv.de