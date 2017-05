Technik

Snapdragon 660 und 630: Qualcomm macht Top-Leistung erschwinglich

Qualcomm beherrscht den Markt der Smartphone-Chips. Der Hersteller stellt nun zwei neue Snapdragons vor, die starke Oberklasse-Funktionen in die Mittelklasse bringen.

Qualcomms Chips treiben viele Oberklasse-Smartphones an. Samsungs Galaxy S8, LGs G6, Sonys Xperia XZ Premium und wahrscheinlich auch HTCs U 11 und das Oneplus 5 - zahlreiche Top-Android-Geräte des Jahres haben einen Snapdragon-Chip. Jetzt hat der Hersteller zwei neue Prozessoreinheiten vorgestellt, die in Zukunft in Smartphones der Mittelklasse ihren Dienst verrichten werden: den Snapdragon 660 und den Snapdragon 630.

Beide Modelle, sogenannte Systems-on-a-Chip (SOC), sollen vor allem mehr Leistung und mehr Effizienz bringen. Manche ihrer Eigenschaften waren zuvor nur im Snapdragon 835 zu finden, dem aktuellen Top-Chip der Kalifornier, der bisher noch ausschließlich in Samsungs Galaxy S8 zu finden ist. Andere Smartphones mit dem 835 wie das Xperia XZ Premium müssen erst noch in den Verkauf gehen. Die Chips sind nach dem modernen und energiesparenden 14-nm-Verfahren hergestellt.

Schnell laden, scharf knipsen

Der etwas kräftigere Snapdragon 660 ist laut Qualcomm der Nachfolger der Modelle 653 und 652. Er unterstützt unter anderem Qualcomms Schnelllade-Technik Quick Charge 4.0, die Akkus noch einmal 20 Prozent schneller aufladen soll als die Vorgängertechnik. Voraussetzung für Quick Charge 4.0 ist eine USB-3.1-Typ-C-Buchse. Der Snapdragon 660 hat acht Prozessorkerne, vier davon takten mit bis zu 2,2 Gigahertz (GHz), vier mit bis zu 1,8 GHz. Die beiden Kryo-Kerne sollen 20 Prozent schneller als beim Vorgänger sein, die Adreno-512-Grafikeinheit soll 30 Prozent schneller sein als ihr Vorgänger Adreno 510 und sehr scharfe Displays mit 1440p-2K-Auflösung unterstützen.

Das integrierte LTE-Cat-12-Modem ermöglicht Geschwindigkeiten von 600 MBit pro Sekunde im Downstream, doppelt so viel wie sein Vorgänger. Der Upstream bleibt mit 150 MBit pro Sekunde gleich. WLAN-ac (MIMO) und Bluetooth 5 unterstützt der 660 ebenfalls, außerdem 4K-Videoaufnahmen und Dual-Kameras mit bis zu 16 Megapixeln. Ein eigener Sensor-Hub, der Bewegungen des Smartphones registriert, ist auch an Bord.

Der Snapdragon 630 folgt dem Snapdragon 626. Seine acht Kerne takten genauso schnell wie beim Vorgänger (4 x 2,2 GHz, 4 x 1,8 GHz), die Adreno-508-GPU ist aber bis zu 30 Prozent schneller als beim Vorgänger Adreno 506 und ist für Displays mit 1080p-Auflösung (Full HD) geeignet. Außerdem soll der 630 schnelleren Arbeitsspeicher (RAM) unterstützen. Das LTE-Modem Snapdragon X12 ist das gleiche wie im 660, der Sensor-Hub ist mit an Bord, Bluetooth 5 und Quick Charge 4.0 werden ebenfalls unterstützt.

Welche Smartphones die ersten mit den neuen CPUs sind, ist unbekannt. Laut Qualcomm wird der 660 aber bereits an Partner ausgeliefert, bis Ende Juni rechnet der Hersteller mit ersten Geräten. Die Premiere des 630 wird dann wahrscheinlich im kommenden Quartal gefeiert.

