Technik

Tab S3 und Galaxy Book: Samsungs Neue sind flach, scharf und stark

Von Johannes Wallat, Barcelona

Samsung zeigt auf dem MWC ein neues Tablet und ein 2-in-1-Gerät für Windows in zwei Größen. Das Trio sieht nicht nur schick aus, Samsung legt allen Geräten auch den neuen S Pen bei, der sie zu echten Alleskönnern macht.

Im Gegensatz zum koreanischen Konkurrenten LG ist Samsung ohne ein neues Spitzen-Smartphone zum Mobile World Congress gekommen. In Barcelona konzentriert sich der Hersteller stattdessen auf Geräte mit größerem Bildschirm und stellt damit starke Konkurrenten für Apples iPads und Microsofts Surface-Pro-Reihe vor.

Tab S3: Flacher Augenschmaus

Das Galaxy Tab S3 ist Samsungs neues Top-Tablet. Das Gehäuse ist nur 6 Millimeter flach, der Rahmen aus Metall und die Rückseite ganz aus Glas. Das quadratische Kameramodul mit abgerundeten Ecken steht, typisch Samsung, leicht hervor. An der Front sitzt unterhalb des Displays der ebenfalls Samsung-typische physische Home-Button.

Sichtbare Auffälligkeiten hat das Tab S3 ansonsten kaum. Dezent im Rahmen eingelassen sind vier Lautsprecher, die Samsung in Zusammenarbeit mit AKG entwickelt hat. Sie geben satten Stereo-Sound wieder und die Kanäle passen sich der Ausrichtung im Quer- oder Hochformat an – dreht man das Tablet, "dreht" sich auch der Sound mit.

Das Display ist ein brillantes Super-AMOLED-Panel, das HDR-Inhalte wiedergeben kann. Auf 9,7 Zoll hat Samsung 2048 x 1538 Pixel untergebracht (QXGA). Im Innern taktet ein Snapdragon 820 von Qualcomm, der auf 4 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher zugreifen kann. Der interne Speicher von 32 GB kann per microSD-Karte erweitert werden. Der Akku des Tab S3 ist 6000 Milliamperestunden groß.

Daten werden via USB-C und USB 3.1 übertragen, LTE Cat. 6 und WLAN ac sorgen für schnelle Verbindungen mit dem Internet, Fotos nimmt die Hauptkamera auf der Rückseite mit 13 Megapixeln (MP) auf, die Frontknipse schafft 5 MP.

S Pen macht den Unterschied

Nützliches Extra: Im Lieferumfang ist Samsungs S Pen enthalten. Der digitale Stift, vormals Teil der Note-Serie, wurde von Samsung etwas aufgemotzt. Die Stiftspitze ist nun aus Gummi und sorgt für ein Schreibgefühl wie auf Papier. Praktisch: Nutzer können wie beim Pannen-Smartphone Note 7 auf dem ausgeschalteten Bildschirm Notizen machen, ohne das Gerät vorher anzuschalten.

In den Handel kommt das Tab S3 laut Samsung am 24. März in den Farben Schwarz und Silber, die WLAN-Variante soll 679 Euro kosten, für die mobile LTE-Version werden 769 Euro fällig. Ein Tastatur-Cover in Schwarz gibt‘s optional dazu, während einer Aktion vor Verkaufsstart bekommen es Nutzer gratis.

Galaxy Book: Volle Pulle Leistung

Neben dem Tab S3 stellt Samsung in Barcelona auch sein Galaxy Book vor, ein hochwertiges 2-in-1-Gerät, das als Tablet oder als Notebook genutzt werden kann – und dank S Pen auch als Notizblock und Leinwand. Samsung sieht für die 10,6- und 12-Zoll-Modelle mit vollwertigem Windows 10 drei Nutzungsmodi vor, je nachdem, in welchem Winkel man die Abdeckung des Tastatur-Covers klappt.

Im PC-Modus ist das Galaxy Book ein Notebook mit hintergrundbeleuchteter Tastatur, auf der sich angenehm schreiben lässt, und einem großem Trackpad, das Vier-Finger-Gesten unterstützt. Verstellt man den Aufstellwinkel des magnetisch anhaftenden Covers, wird das Book zum Notizblock – auch hier ist der verbesserte S Pen im Lieferumfang enthalten, und im Zusammenspiel mit Windows können Nutzer das ganze Potenzial ausschöpfen. Die Gummispitze sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl, im Split-Screen-Modus können Nutzer zum Beispiel Browsen und gleichzeitig Notizen machen.

Klappt man das Cover in den Easel-Modus, wird das Book zur Staffelei. Hier wird der S Pan zum Zeichen- und Malwerkzeug. Nützlich und wichtig für künstlerisches Arbeiten: Das Book erkennt Druckstärke und Neigung des Stifts.

12 Zoll ist Premiumklasse

Das größere Galaxy Book ist das deutlich stärkere im Duo: Hier steckt ein vollwertiger Intel-Core-i5-Prozessor der 7. Generation mitsamt aktivem Lüfter im Gehäuse. Der Arbeitsspeicher ist entweder 4 oder 8 GB groß, der interne SSD-Speicher entsprechend 128 oder 256 GB. Ein microSD-Steckplatz schafft zusätzlichen Speicherplatz.

Zwei USB-C-Steckplätze stehen zur Verfügung, eine 13-MP-Rückkamera sowie eine 5-MP-Frontkamera sind ebenfalls an Bord. Wie das kleinere Book funkt das 12-Zoll-Modell mit LTE Cat. 6 und WLAN ac. Ansonsten müssen Nutzer beim 10.6-Zoll-Modell aber einige Abstriche machen. Der Prozesssor ist ein leistungsschwächerer, aber auch sparsamerer Intel-Core-m3 der 7. Generation, der auf mobile Nutzung ausgelegt ist. Der Arbeitsspeicher ist 4 GB groß, der interne eMMC-Speicher entweder 64 oder 128 GB (+microSD). Ein USB-C-Anschluss steht zur Verfügung, eine Rückkamera gibt‘s nicht, wohl aber die gleiche Frontlinse.

Bei beiden Galaxy Books sind sowohl Tastatur-Cover als auch S Pen im Lieferumfang enthalten. In den Verkauf sollen sie erst im Juni gehen – endgültige Preise stehen noch nicht fest. Das kleinere Modell soll voraussichtlich rund 730 Euro für die WLAN- und 830 Euro für die LTE-Variante kosten. Das 12-Zoll-Premium-Modell geht für ungefähr 1430 Euro (WLAN) und 1630 Euro (LTE) in den Verkauf.

Quelle: n-tv.de