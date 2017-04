Technik

Logitech ZeroTouch im Test: Smartphone-Halterung bringt Alexa ins Auto

Von Klaus Wedekind

Die Logitech ZeroTouch ist eine Smartphone-Halterung fürs Auto, die über eine App Sprachsteuerung ermöglicht. Seit kurzem ist auch Amazons digitale Assistentin Alexa mit an Bord. Eine gelungene Kombination?

Mit der ZeroTouch bietet Logitech eine Kfz-Halterung an, die das Smartphone nicht einfach nur festhält. Ist die dazugehörige App auf dem Handy installiert, lässt sich das Gerät weitgehend per Sprachbefehl steuern. Allerdings vorerst nur bei Android-Geräten, eine iOS-Anwendung gibt es noch nicht. Logitech bietet das Gerät in zwei Ausführungen an, entweder mit Saugnapf für die Windschutzscheibe (80 Euro) oder mit Halte-Klammern für die Lüftung (50 Euro). In beiden Varianten haftet das Handy magnetisch an der Halterung, wenn ein mitgeliefertes Metallplättchen entweder ans Smartphone oder an dessen Cover geklebt wurde.

Einfache Bedienung

ZeroTouch koppelt sich automatisch per Bluetooth mit dem Smartphone, sobald es andockt. Nur beim ersten Mal muss die Verbindung manuell hergestellt werden. Einfach losplappern kann man dann aber nicht. Um die Spracherkennung zu starten, muss man erst mit der flachen Hand den Näherungssensor neben der Frontkamera kurz abdecken. Und dann sollte man wissen, was man sagt, um nicht allzu oft auf das Unverständnis der Erkennung zu stoßen. Am besten liest man sich dazu in der App die Hilfe durch, in der die gängigsten Befehle aufgelistet sind. Grundsätzlich ist die Sprachbedienung aber einfach. Man kann unter anderem SMS oder E-Mails diktieren, verschicken oder beantworten, Telefongespräche annehmen und führen, Termine in den Kalender eintragen und vorlesen lassen oder Musik hören. Sofern man laut genug spricht oder besser eine Freisprecheinrichtung nutzt, ist die Spracherkennung dabei gut bis sehr gut, vor allem bei den diktierten Texten.

Zusätzlich zu den Standard-Anwendungen arbeitet ZeroTouch auch mit Apps von Drittanbietern. So klappt die Sprachbedienung bei Whatsapp, Hangouts oder dem Facebook-Messenger, alternativen Navi-Apps sowie Spotify und anderen Musik-Streaming-Diensten. Bei Spotify & Co. geht die Verständigung aber manchmal in die Hose. Komplizierte Künstlernamen mag die Erkennung ebenso wenig wie außergewöhnliche Bezeichnungen für Playlists.

Alexa streamt nicht

Seit kurzem ist auch Amazon Alexa auf Wunsch an Bord. Die digitale Sprachassistentin kann als Beifahrerin grundsätzlich genauso viel wie in den Echo-Lautsprechern. Sie beantwortet unter anderem allgemeine Wissensfragen, liest die Wettervorhersage, Kindle-Hörbücher oder die Schlagzeilen und ausgesuchte Beiträge von n-tv.de vor. Außerdem kann man ein vernetztes Zuhause steuern, beispielsweise die Heizung hochdrehen lassen oder die Espressomaschine vorheizen, wenn man auf dem Weg nach Hause ist. Was alles geht, hängt auch davon ab, wie viele Skills (Dienste von Drittanbietern) man integriert hat. Das funktioniert auch alles wunderbar, doch leider kann Alexa bisher bei ZeroTouch weder die Musik von Spotify, Deezer & Co. noch die des eigenen Streaming-Angebots abspielen.

Alles in allem sind Logitechs ZeroTouch-Halterungen eine praktische Möglichkeit, Autos ohne eigenes Unterhaltungs- oder Navigationssystem mit Sprachsteuerung zwar nicht perfekt, aber relativ einfach per Smartphone nachzurüsten. Für iPhones gibt es allerdings noch keine App und Alexa ohne Zugriff auf Streaming-Dienste ist vorerst nur ein nettes Extra. Logitech und Amazon können mit Updates aber noch nachlegen, ZeroTouch hat Zukunft.

