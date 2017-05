Technik

Microsoft zeigt Neuauflage: Surface Pro wird noch stärker

Microsoft stellt sein neues Surface Pro vor. Das 2-in-1-Gerät ist flacher, stärker und ausdauernder als sein Vorgänger. Besonders edel ist auch das zugehörige Tastaturcover.

Das Surface Pro ist Microsofts Arbeitstier, ein leistungsfähiges Tablet, das mit Tastatur-Cover im Handumdrehen zum Notebook wird. Jetzt hat Microsoft die nächste Generation des 2-in-1-Profigeräts vorgestellt. Das neue Surface Pro wurde im Design und in der technischen Ausstattung neu gestaltet. Wichtigste Vorteile im Vergleich zum Vorgänger Surface Pro 4: mehr Leistung und 50 Prozent mehr Akkulaufzeit.

Das Gerät ist 8,5 Millimeter dünn, wiegt in der kleinsten Ausstattungsvariante 768 Gramm und hat im Vergleich zum Vorgänger ein moderneres Aussehen mit weicheren Kanten. Im Innern takten Intel-Chips der 7. Generation (Kaby Lake Core i-7000), Betriebssystem ist Windows 10. Das Display misst 12,3 Zoll in der Diagonale und lässt sich mit Finger und Surface Pen bedienen. Außerdem unterstützt das neue Surface Pro Microsofts Eingabegerät Surface Dial sowohl auf als auch neben dem Display.

Tastatur mit Alcantara

Die neue Tastatur "Signature Type Cover", die zusammen mit dem Surface Pro kommt, hat LED-Tastaturbeleuchtung, ein großes Trackpad aus Glas und einen Überzug aus der Mikrofaser Alcantara. Ein neu designter Klapp-Ständer, der sogenannte Kick-Stand, soll das Gerät in den Studio-Modus bringen (165 Grad), der sich besonders gut zum Zeichnen und Designen eignet. Dafür hat Microsoft auch den Surface Pen überarbeitet. Die Neuauflage unterstützt mit 4096 Druckpunkten doppelt so viele Stufen wie ihr Vorgänger und gibt den Neigungswinkel präzise an die Software weiter, was vor allem beim Zeichnen nützlich ist.

Microsoft bietet das Surface Pro ab dem 15. Juni für 950 Euro aufwärts an. Vorbestellen kann man es schon jetzt. Ab Mitte Juni ist in Deutschland auch das Surface Studio erhältlich, ein superdünner All-In-One-PC mit 28-Zoll-Monitor mit 4,5K-Auflösung und Touch-Funktion. Er lässt sich dank eines speziellen Scharniers in den gleichen flachen Winkel bringen wie das Surface Pro im Studio-Modus. Im Innern takten Intel-Core-Chips der 6. Generation und eine Nvidia-Geforce-Grafikkarte.

Quelle: n-tv.de