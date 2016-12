Technik

Starker Sound, clevere Extras: Vier tolle und schicke Bluetooth-Lautsprecher

Von Johannes Wallat

Wer mit dem Smartphone Musik nicht nur über Kopfhörer genießen möchte, ist mit Bluetooth-Lautsprechern gut bedient. n-tv.de zeigt vier Modelle, die toll klingen, schick aussehen und mit guten Extras überzeugen.

Erinnert sich noch jemand an Walkman, Discman iPod oder andere MP3-Player? Die meisten Musikfreunde nutzen heutzutage ihr Smartphone, um unterwegs ihre Lieblingsstücke zu hören. Ein Vorteil der Smartphone-Player ist unter anderem die Bluetooth-Verbindung im Handy, mit der sich Daten drahtlos übertragen lassen. Das gilt natürlich auch für Musik - Bluetooth-Lautsprecher sind deshalb bei Musikfans hoch im Kurs, die ihre Sounds gerne teilen. n-tv.de stellt vier Modelle aus 2016 vor, mit denen sich auch größere Runden beschallen lassen.

Teufel Bamster Pro

Ein klangstarkes, robustes und ansprechendes Modell ist der Bamster Pro der Berliner Lautsprecherschmiede Teufel. Der lautmalerische Name verspricht den obligatorischen Wumms, und tatsächlich macht der relativ kleine Lautsprecher einen für seine Größe ordentlichen Klang mit viel Volumen im unteren Frequenzbereich. Der Bamster Pro wird per Akku betrieben, macht aber auch auf dem Schreibtisch eine gute Figur, wenn er auf dem Ladedock ruht.

Sahnehäubchen sind das gelungene Design mit dem Lautstärkerad in der Mitte und den kreisförmig angeordneten Bedienelementen sowie nützliche Extras wie die "Widening"-Funktion, die für mehr Raumklang sorgt und einen hörbaren Unterschied ergibt. Die Akkulaufzeit beträgt neun bis zehn Stunden, eine Freispreicheinrichtung sowie ein Audioeingang für 3,5-Millimeter-Klinkenstecker sind mit dabei. Kleiner Haken: Teufels Ruf als Preis-Leistungs-Meister wird der Bamster Pro mit einem Preis von rund 230 Euro nicht ganz gerecht.

UE Boom 2

Zum Publikumsliebling in Bluetooth-Speaker-Bereich haben sich die Boom-Modelle von Ultimate Ears (UE) entwickelt. Den guten Ruf tragen die klangstarken Sound-Rollen zu Recht. Sie sehen nicht nur gut aus, sie klingen auch ordentlich, strahlen den Sound in 360 Grad ab, halten einiges aus und sehen zudem besser aus als viele Konkurrenzprodukte. Wer kleinere Runden beschallen will, greift zum UE Boom 2 für rund 120 Euro. Etwas günstiger und trotzdem gut ist der Vorgänger Boom. Für mehr Wumms, mehr Reichweite und mehr Akkulaufzeit ist der größere Megaboom für circa 180 Euro das Modell der Wahl.

Ins Auge stechen die Klangzylinder durch ihr Design und das verwendete Material: Das runde Gehäuse ist mit einem Textilnetz überzogen, die großen Bedienflächen für die Lautstärke sitzen auf einem breiten Streifen aus gummiertem Kunststoff. Alle Modelle gibt es in verschiedenen, geschmackvollen Farbkombinationen von dezent bis knallig. Andere Bedientasten sowie die Eingänge für Micro-USB zum Laden und 3,5-Millimeter-Klinke sitzen an der Oberseite. Ein Haken dient zum Aufhängen, Gummiklappen schützen die Eingänge vor Wasser und Staub. Der UE Boom ist nach IPX7 wasserdicht (maximal 30 Minuten und 1 Meter Tiefe) und hält bis zu 15 Stunden durch. Cooles Extra: Mehrere Lautsprecher können über die App in Reihe geschaltet werden, so entsteht ein schöner Raumklang.

Libratone One Style

Beim Design seiner Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher hat sich Libratone dieses Mal ein wenig von UE inspirieren lassen - zumindest was das Material angeht. Die Modelle Too, One Style und One Click sind mit weichem Textil überzogen, gummierter Kunststoff setzt Akzente und umrahmt die flachen One-Modelle. Der runde Too hat nur wenig zu bieten, was der UE Boom 2 nicht auch könnte. Bei den flachen One-Modellen ist der Sound besser und das Design anders – das Format erinnert eher an eine Damenhandtatsche, Schlaufen dienen zum Aufhängen, beim One Click können Elemente ausgetauscht und zum Beispiel ein Haken zum Aufhängen an der Seite angebracht werden.

Der One Style ist aber schöner und bietet in Libratones Bluetooth-Trio das beste Gesamtpaket. Bei allen Modellen ist die Steuerung clever gelöst, der runde Button mit dem stilisierten Nachtigall-Logo reagiert auf Drücken und Streichen. Pluspunkt ist auch hier die App: Mehrere Lautsprecher können miteinander verbunden werden, voreingestellte Soundprofile verändern den Sound, eine Akkuanzeige gibt es außerdem. Eine Freisprechfunktion ist an Bord, alle Modelle sind nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt, die Akkulaufzeit beträgt rund 12 Stunden.

Beoplay A1

Wer starken Sound und gute Technik im edlen Gehäuse haben möchte, ist beim dänischen Hersteller Bang & Olufsen für gewöhnlich an der richtigen Adresse. Das gilt auch für den Beoplay A1, den mit 250 Euro teuersten Bluetooth-Lautsprecher in dieser Reihe. Der kreisrunde Lautsprecher steckt in einem robusten, minimalistischen Gehäuse aus Metall und gummiertem Kunststoff, das sehr hochwertig wirkt - dazu trägt auch das Gewicht von rund 600 Gramm bei. Ein Lederband dient zum Aufhängen.

Geladen wird der Beoplay A1 über USB-C, die Laufzeit liegt bei rekordverdächtigen 24 Stunden bei mittlerer Lautstärke. Musik klingt warm und klar, Bässe haben viel Körper und sind schön akzentuiert, sodass auch in den Tiefen Details erkennbar bleiben. Eine App gibt's auch, hier können Nutzer den Sound anpassen, um zum Beispiel für Sprachwiedergabe oder bei Freisprech-Telefonaten den Bass zu reduzieren. Kleiner Minuspunkt: Die Bedienelemente sind so dezent an der Seite angebracht, dass man diese zu Beginn immer erst suchen muss. Trotzdem: In Sachen Sound, Verarbeitung und Laufzeit ist der Beoplay A1 den anderen Modellen überlegen - dass sich das auch im Preis niederschlägt, ist in Ordnung.

