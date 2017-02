Technik

Wie Stories bei Snapchat : Wann kommt der neue Whatsapp-Status?

Whatsapp kündigt ein großes Update an, schon bald soll es einen völlig neuen Status geben. Das heißt: Neu ist die Funktion nur in Whatsapp, Snapchatter kennen sie schon lange. Wann geht's los?

Whatsapp wird mit einer neuen Funktion ein Stück mehr zum sozialen Netzwerk. Die Nutzer bekommen die Möglichkeit, Status-Updates mit Fotos und Videos zu dem, was sie gerade machen, für ihre Kontakte zu veröffentlichen. Die Einträge verschwinden nach 24 Stunden automatisch, wie der zu Facebook gehörende Kurzmitteilungsdienst ankündigte. Die App bekommt dafür einen neuen Status-Knopf, unter dem die Updates zu finden sind. Auch die neuen Statusmeldungen sind wie alle gesendeten Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Mitgründer Jan Koum erinnerte in einem Blogeintrag daran, dass einfache Status-Updates beim Start vor acht Jahren die ursprüngliche Funktion von Whatsapp waren, bevor der Dienst auf Kurzmitteilungen umschwenkte. "Die ursprüngliche Idee hinter diesem Projekt war eine App, mit der du deinen Freunden und deiner Familie mitteilen konntest, was du gerade so treibst", schreibt er. Die Nachrichtenfunktion wurde erst Monate später hinzugefügt.

Vorübergehend und verschlüsselt

Inzwischen wurde Whatsapp von Snapchat überholt, das mit seinen Stories die Status-Updates ganz neu erfunden hat. Das haben schon andere Dienste wie Instagram, das wie Whatsapp Facebook gehört, erkannt und ähnliche Funktionen eingeführt. Jetzt zieht auch Whatsapp nach, bei dessen Status Nutzer ihrem Profil bisher nur etwas Text oder Emojis oder Grafiken hinzufügen können.

Noch gibt's den neuen Status in Deutschland aber offenbar noch nicht mal in der Android-Beta-App. Vermutlich kommen zuerst US-Nutzer in den Genuss der Funktion. Wahrscheinlich wird sie den meisten Nutzern zur Verfügung stehen, wenn der Messenger am 24. Februar seinen achten Geburtstag feiert.

Facebook hatte Whatsapp mit inzwischen mehr als einer Milliarde Nutzer vor gut zwei Jahren für fast 22 Milliarden Dollar gekauft. Bisher lief es so, dass Whatsapp sich auf das schnörkellose Kurzmitteilungen als SMS-Ersatz konzentrierte, während die Multimedia-Funktionen dem Facebook Messenger vorbehalten waren.

