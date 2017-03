Technik

Smartphone-Speicher voll? : Whatsapp hilft beim Löschen

Viele Whatsapp-Nutzer versenden Fotos, Videos oder Sprachnachrichten über den Messenger. Das ist praktisch, frisst aber viel Speicherplatz. Ein Update hilft den Nutzern jetzt beim Aufräumen.

Wer häufig Whatsapp benutzt, um sich Fotos, Videos und Sprachnachrichten hin und her zu schicken, sammelt mit der Zeit eine ganze Menge Daten an. Gerade bei Handys mit wenig Speicher dauert es dann nicht lange, bis deren Kapazität erschöpft ist. Viele Nutzer sind dann hilflos: Was kann man tun, um schnell wieder ausreichenden Speicher freizuräumen? Whatsapp hilft seinen Kunden jetzt beim Aufräumen.

Mit dem jüngsten Update macht Whatsapp das Aufräumen jetzt einfacher - profitieren können davon aber vorerst nur iOS-Nutzer, die auf Version 2.17.7 aktualisieren. Android-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden, sollten das Feature aber in den nächsten Tagen bekommen.

Übersichtliche Liste

Die Putzfunktion finden iOS-Nutzer bei den Einstellungen. Tippt man hier auf Daten- und Speichernutzung und anschließend auf Speichernutzung, öffnet sich eine Liste mit allen Chats, sortiert nach der Größe der Daten, die in den Konversationen hin- und hergeschickt wurden. Die Chats, die am meisten Speicherplatz einnehmen, stehen ganz oben.

Wählt man nun eine Konversation aus, werden dort die einzelnen Medientypen gesondert aufgeführt: Fotos, GIFs, Videos, Sprachnachrichten und Dokumente. Besonders Videos nehmen gerne viel Speicher ein. Ein Tippen auf Verwalten erlaubt Nutzern, einzelne Datentypen mit Häkchen auszuwählen, die gelöscht werden sollen.

Übrigens: Wer ein Android-Smartphone hat und seinen Whatsapp-Speicher aufräumen will, kann zumindest die über den Messenger empfangenen Fotos anzeigen lassen und bei Bedarf löschen: In den meisten Galerie-Apps und in Googles Fotos-App werden Whatsapp-Bilder als eigenes Album angezeigt.

Quelle: n-tv.de