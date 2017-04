Technik

Update ist klein, aber wichtig: iOS 10.3.1 flickt gefährliches Leck

Apple veröffentlicht ein ergänzendes Update für iOS 10.3. Die Aktualisierung schließt eine Sicherheitslücke mit viel Schadpotenzial und sollte deshalb schnell installiert werden.

Es ist nur wenige Tage her, dass Apple das Update auf iOS 10.3 verteilt hat. Jetzt bekommen Nutzer von iPhones, iPods und iPads ein kleineres Update als Ergänzung.

Die Aktualisierung auf iOS 10.3.1 ist auf dem iPhone 7 nur rund 30 Megabyte groß. Was genau sie bringt, ist für den Nutzer nicht ohne weiteres ersichtlich. Sie enthalte Fehlerbehebungen und verbessere die Sicherheit von iPhones und iPads, heißt es von Apples Seite unspezifisch. Wer's genauer wissen will, bekommt Informationen zum Update nur über die englische Support-Seite von Apple.

Dort ist zur jüngsten Aktualisierung zu lesen, dass das Update eine WLAN-Sicherheitslücke schließt, die laut "9to5Mac" von Googles Project Zero entdeckt wurde. Demnach kann ein Angreifer das Leck ausnutzen, um über einen sogenannten Stack-Buffer-Overflow Schadcode auf dem WLAN-Chip auszuführen.

Solch ein "Pufferüberlauf" ist eine beliebte Angriffsmethode von Kriminellen: Ein Programm wird mit mehr Daten gefüttert, als es im dafür vorgesehen Speicherbereich verarbeiten kann. Weil als Folge andere wichtige Daten überschrieben werden, funktioniert das Programm nicht mehr richtig und stürzt ab. Kriminelle können den Pufferüberlauf aber auch dafür nutzen, Schadcode in das Programm einzuschleusen und die Software so zu manipulieren, diesen auszuführen. Eine genaue Erläuterung hat das Computer-Magazin "c't" veröffentlicht.

Das Schadpotenzial derartiger Sicherheitslecks sei hoch, schreibt "heise". Zudem sei der Bug mindestens ab iPhone 5, iPad 4 sowie iPod touch 6G vorhanden, könne aber auch in älteren iOS-Versionen stecken. Alle Nutzer, die das Update in den Einstellungen unter Allgemein – Softwareaktualisierungen angezeigt bekommen, sollten es umgehend installieren. Möglicherweise behebe Apple auch noch weitere Fehler, die bislang nicht kommuniziert wurden, so "heise".

Quelle: n-tv.de