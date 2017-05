Wirtschaft

Starker Jahresauftakt: Adidas stellt Erwartungen in den Schatten

Adidas sieht sich bei seinen ambitionierten Jahreszielen auf Kurs. In allen wichtigen Märkten legte der Konzern in den vergangenen drei Monaten deutlich zu. Zudem stiegt die Profitabilität.

Der Sportartikelhersteller Adidas hat dank anhaltender Nachfrage im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient. In den drei Monaten von Januar bis Ende März summierten sich die Erlöse auf knapp 5,7 Milliarden Euro und lagen damit gut ein Fünftel über dem Vorjahr, wie der Konzern mitteilte. Das operative Ergebnis stieg um fast 29 Prozent auf 632 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 456 Millionen Euro - gut 30 Prozent mehr. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen.

"Unsere wichtigsten Marken - Adidas und Reebok –sowie alle unsere bedeutenden Märkte haben zweistellige Umsatzsteigerungen erzielt", sagte Konzernchef Kasper Rorsted. Zudem stieg die Profitabilität. In Der Folge bestätigte der Nike-Rivale die Jahresziele.

Mit Blick auf die einzelnen Märkte - in Nordamerika und China kletterten die Erlöse um fast ein Drittel und in Japan immerhin um gut ein Fünftel - mussten der Herzogenauracher lediglich in Russland ein Minus hinnehmen.

Im Gesamtjahr will Adidas die Erlöse nun währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent steigern. Zum Jahresauftakt verbuchte das Unternehmen hier bereits ein Plus von 16 Prozent. Die Bruttomarge soll um 0,5 Punkte auf 49,1 Prozent zulegen. Operatives Ergebnis und Gewinn sollen um bis zu 20 Prozent steigen.

Händler sprechen von starken Zahlen. Den Ausblick habe Adidas lediglich bestätigt, und die Bruttomarge von 49,1 Prozent liege leicht unter der Prognose von 49,6 Prozent. "Da die Aktie nicht mehr billig ist, könnte sich die Konsolidierung erst einmal fortsetzen", sagt ein weiterer Marktteilnehmer.

Quelle: n-tv.de