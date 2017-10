Wirtschaft

Automatische Bettensteuer: Airbnb kassiert für Dortmund

Einigung in Nordrhein-Westfalen: Die US-Plattform Airbnb nimmt der Stadt Dortmund und den privaten Anbietern von Schlafplätzen Arbeit ab und rechnet die fälligen Abgaben für die Beherbung von Übernachtungsgästen gleich bei der Buchung mit ab.

Die Vermietungsplattform Airbnb wird künftig in Dortmund von Gästen mit den Übernachtungskosten automatisch auch die Bettensteuer kassieren und an die Stadt weiterleiten. Darauf haben sich die Kommune und das Unternehmen verständigt.

Dortmund sei damit die erste Stadt in Deutschland, in der ein Online-Anbieter diese Aufgabe übernehme, teilte Airbnb mit. Auch nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes dürfte Dortmund damit deutschlandweit die erste Kommune sein.

Hintergrund der Vereinbarung ist die wachsende Zahl an Reisenden, die ihre Unterkunft in Dortmund über Airbnb anmieten. Wie viele andere Städte auch erhebt die Stadt bei privaten Übernachtungen in Hotels oder vermieteten Zimmern eine Abgabe in Höhe von 7,5 Prozent des Übernachtungspreises. Bislang mussten die Airbnb-Gastgeber die Bettensteuer von ihren privat reisenden Gästen kassieren und an die Stadt weiterreichen. Das hatte zu deutlichen Mängeln und hohem Verwaltungsaufwand geführt.

Entlastung für Verwaltung und Gastgeber

Durch die Vereinbarung zwischen der Stadt und Airbnb soll dies nun besser werden. Ab dem 1. Januar 2018 kassiert Airbnb die Bettensteuer direkt und reicht das Geld an die Stadt weiter. Das werde die Verwaltung und die Gastgeber entlasten, sagte der Geschäftsführer von Airbnb Deutschland, Alexander Schwarz. Auch die Kommune begrüßte die Einigung. "Wir haben jetzt eine Steuergerechtigkeit. Und wenn es einen Weg gibt, diese zu erreichen, dann ist das okay", sagte ein Dortmunder Stadtsprecher.

Zur Zahl der Übernachtungen und der durch die Steuer eingenommenen Summe äußerte er sich nicht. Airbnb hat nach eigenen Angaben weltweit bereits mit 310 Städten und Kommunen eine derartige Vereinbarung zur automatisierten Einziehung und Ausschüttung von Beherbergungsabgaben geschlossen. In Deutschland sei Dortmund Vorreiter. Doch man sei mit weiteren Städten im Dialog, hieß es.

Quelle: n-tv.de