Wirtschaft

Wertvollstes Start-up der USA: Airbnb sammelt eine Milliarde ein

Airbnb besorgt sich eine weitere dicke Finanzspritze. Mittlerweile ist der Wohnungsvermittler so viel wert wie Lufthansa und Deutsche Bank zusammen. Ein Börsengang steht dennoch zunächst nicht an.

Der Wohnungsvermittler Airbnb hat sich in seiner jüngsten Finanzierungsrunde insgesamt rund eine Milliarde Dollar gesichert. Damit ist das Unternehmen nach Angaben des Senders CNBC mit 31 Milliarden Dollar bewertet. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa der gemeinsamen Börsenbewertung der Deutschen Bank und der Lufthansa.

Das 2008 gegründete und lange Zeit verlustreiche Unternehmen sei seit dem zweiten Quartal 2016 profitabel, hieß es weiter. Allerdings fiel der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen an. Unter dem Strich schreibt Airbnb demnach weiterhin rote Zahlen.

Bereits im September hatte Airbnb mitgeteilt, es habe im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde 555 Millionen Dollar eingesammelt. Nach Angaben von Insidern kamen jetzt noch einmal 447,85 Millionen hinzu. Pläne für einen raschen Börsengang gebe es nicht.

Das Unternehmen sei in den USA mittlerweile das wertvollste Start-up nach Uber, hieß es in dem Bericht. Airbnb ist in 65.000 Städten aktiv. Wie die Fahrdienst-App hat jedoch auch Airbnb, das mit seinem rasanten Wachstum der Hotel-Industrie zu schaffen macht, in vielen Städten Konflikte mit den Behörden. Dem Start-up wird vorgeworfen, in Metropolen wie Berlin oder New York den Mangel an erschwinglichem Wohnraum zu verstärken. Außerdem gibt es immer wieder Beschwerden von Anwohnern über die wachsende Zahl von Touristen in Wohngebieten.

Quelle: n-tv.de