Wirtschaft

Jets für 50 Milliarden Dollar: Airbus feiert Indigo-Großauftrag

Spektakulärer Erfolg für Airbus: Auf Luftfahrtmesse in Dubai sichert sich der europäische Jet-Hersteller die bislang größte Bestellung der Unternehmensgeschichte. Ein US-Investor ordert auf einen Schlag 430 Maschinen.

Der Luftfahrtkonzern Airbus hat den größten Einzelauftrag seiner Geschichte eingefahren. Der US-Investor Indigo Partners will bei dem europäischen Hersteller eine Flugzeugflotte bestehend aus insgesamt 430 Mittelstreckenjets der A320neo-Familie einkaufen. Der Listenpreis der Bestellung liegt den Angaben zufolge bei 49,5 Milliarden Dollar (42,2 Milliarden Euro).

Vertreter beider Seiten unterzeichneten einen entsprechender Vorvertrag auf der Luftfahrtmesse in Dubai. Wie viel Geld Airbus von Indigo Partners genau erhält, ist noch unklar. Branchenkenner gehen davon aus, dass der Hersteller dem Käufer die üblichen Rabatte einräumt. Der tatsächliche Kaufpreis dürfte damit deutlich unter der genannten Summe von knapp 50 Milliarden Dollar liegen.

Für Airbus ist die Bestellung dennoch ein enormer Erfolg: Bislang war der Flugzeugbauer bei den Bestellungen im laufenden Jahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die erhofften Anschlussaufträge für das Flaggschiff A380 blieben auf der Air Show in Dubai bislang aus. Großkunde Emirates bestellte stattdessen zum Auftakt der Messe neue Dreamliner beim Konkurrenten Boeing.

Zukunftsmarkt Lowcost-Mittelstrecke

Der Deal mit Indigo Partners könnte dem Geschäft neue Impulse verleihen, heißt es. Die in Europa bestellten Mittelstreckenmaschinen will der US-Investor bei seinen Billigfluglinien wie Frontier Airlines aus den USA, JetSmart in Chile, Volaris in Mexiko sowie bei Wizz Air in Ungarn einsetzen. Das Airline-Geschäft in unterschiedlichen Geschäfts- und Weltregionen soll dem 2002 gegründeten US-Unternehmen mit Sitz in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona stabile Erträge einbringen.

Bei den georderten Jets handelt es sich um 273 Exemplare in der Standardversion A320neo und 157 Flieger in der längsten Version der Baureihe A321neo. Die Fluglinien von Indigo Partners hatten bereits zuvor verschiedene Bestellungen über insgesamt 427 Jets der A320-Familie platziert.

Bei den "Neos" handelt es sich um die modernisierte Neuauflage der Mittelstreckenjets. Dank neuartiger Triebwerke verspricht Airbus einen deutlich geringeren Spritverbrauch. Durch die Ausstattung mit Maschinen aus der gleichen Baureihe können Airlines zudem Kosten bei der Wartung, Instandhaltung sowie in der Ausbildung von Piloten und Bodenpersonal einsparen.

Quelle: n-tv.de