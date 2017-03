Wirtschaft

Interesse an günstigen Preisen: Aldi Süd verkauft bald auch in China

Im Land der Mitte soll es künftig auch Aldi-Produkte zu kaufen geben - zumindest online. Über die Plattform Alibaba bietet der Discounter ab März günstige Lebensmittel an. Angeliefert werden die Käufe dann aus Down Under.

Der Discounter Aldi Süd will über den E-Commerce-Riesen Alibaba künftig seine Produkte auch in China verkaufen. Ab 20. März würden ausgewählte Angebote der Eigenmarken auf dem von Alibaba betriebenen Online-Marktplatz Tmall vertrieben, kündigte das Unternehmen an.

"Wir sind davon überzeugt, dass auch chinesische Kunden ein großes Interesse an der Qualität und den günstigen Preisen haben, die wir ihnen bieten können", erklärte der für China zuständige Manager Christoph Schwaiger.

Unter anderem sollen Weine sowie Snack- und Frühstücksprodukte in der Volksrepublik angeboten werden. Sie würden über bewährte australische Aldi-Lieferanten bezogen. Aldi Süd ist nicht der erste deutsche Einzelhändler, der seine Waren über Online-Marktplätze in China verkauft.

Auch dm und Rossmann sind dort längst aktiv, ebenso wie Markenartikel-Hersteller wie Henkel oder Beiersdorf. Alibaba erreicht mit seinen E-Commerce-Plattformen nach eigenen Angaben rund 443 Millionen aktive Nutzer. China wird laut Aldi Süd das zehnte Land sein, in dem der Discounter verkauft.

Quelle: n-tv.de