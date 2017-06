Wirtschaft

Neue Attacke im Discounter-Krieg: Aldi eröffnet 900 neue Läden in USA

Von Hannes Vogel

Aldi motzt seinen Masterplan auf, um den US-Markt anzugreifen: Mit weiteren Milliardeninvestitionen und hunderten neuen Filialen will der deutsche Discounter zur drittgrößten Lebensmittelkette der USA werden.

Der Markenname Aldi dürfte bald in den USA deutlich bekannter werden: Der Discounter will in den nächsten fünf Jahren weitere 3,4 Milliarden Dollar investieren, um 900 neue Läden zu eröffnen und hunderte weitere zu modernisieren. Bereits im Februar hatte Aldi angekündigt, 1,6 Milliarden Dollar in die Aufwertung seines US-Filialnetzes zu pumpen.

Insgesamt 5 Milliarden Dollar steckt Aldi bis Ende 2022 in neue Läden und steigert damit die Gesamtzahl seiner US-Filialen auf 2500. Durch die Expansion ist der Discounter auf dem Weg, zur drittgrößten Lebensmittelkette der USA aufzusteigen. 1600 Supermärkte betreibt Aldi schon heute in den USA. 1976 eröffnete die Kette ihren ersten Laden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Trotzdem ist Aldi dort noch viel unbekannter als die großen US-Konkurrenten Walmart und Kroger, die über 5000 und fast 2800 Läden haben.

Schon das Timing der Ankündigung ist ein Zeichen für den harten Konkurrenzkampf auf dem Lebensmittelmarkt: Auch Aldi-Rivale Lidl werkelt schon lange an Plänen für eine Attacke auf den US-Markt - die ersten Filialen sollen am Donnerstag in Virginia, North Carolina und South Carolina eröffnen. Innerhalb eines Jahres sollen an der gesamten US-Ostküste dann bis zu 100 Läden entstehen. Um die Marke Lidl in den USA bekannt zu machen, wirbt der Discounter zum Start seiner Offensive mit einer exklusiven Modelinie von Heidi Klum.

Die Platzhirsche geraten unter Druck

Mit ihrer Expansion werden Aldi und Lidl zur ernsthaften Bedrohung für die angestammten Platzhirsche in den USA. Laut Reuters laufen bei Walmart in über 1000 Läden heimliche Preisvergleichstests mit Aldi. Zudem hat der Supermarktriese massiv investiert, um seine Filialen zu verschönern. Auch Kroger drückt seine Kosten immer mehr, um mit der Konkurrenz aus Deutschland mithalten zu können.

Der Angriff der Discount-Riesen in Großbritannien sollte den US-Ketten eine Warnung sein. Dort haben Aldi und Lidl den heimischen Anbietern in nur wenigen Jahren zusammen 12 Prozent Marktanteil abgeluchst. Auch der US-Markt ist für Aldi und Lidl lukrativ: Der Umsatz der Discounter soll laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company bis 2020 jährlich um bis zu zehn Prozent zulegen - fünfmal schneller als der klassischer Lebensmittelgeschäfte.

Für die etablierten US-Lebensmittelketten ist die Discount-Attacke von Aldi und Lidl ein Weckruf: "Für traditionelle Lebensmittelläden ist das auf jeden Fall mehr als bedrohlich", zitiert das "Wall Street Journal" (WSJ) einen Bain-Berater. Der Hauptgrund, warum Kunden Aldi und Lidl noch nicht ausprobiert hätten, sei lediglich, dass noch keiner in ihrer Nähe aufgemacht hätte oder sie Aldi und Lidl noch nicht kennen, heißt es in der Studie. Das liegt auch daran, dass Aldi bisher weitgehend auf teure Marketingkampagnen verzichtet hat, um die Preise niedrig zu halten.

Bei ihrer US-Expansion wollen Aldi und Lidl vor allem auf eine Strategie setzen, die sie in Europa perfektioniert haben: Rund 90 Prozent aller Produkte in den US-Filialen der Discounter würden Eigenmarken sein, berichtet das "WSJ" unter Berufung auf Manager beider Firmen. In den USA sind Kunden anders als in Europa noch viel weniger daran gewöhnt, billigere Eigenmarken von Lebensmittelketten zu kaufen. Doch auch in Übersee erodiert die Markentreue der Einkäufer zunehmend.

Quelle: n-tv.de