Wirtschaft

Ex-Textilmuseum als Bleibe: Amazon-Chef blättert ordentlich hin

70 Milliarden Dollar soll das Vermögen von Jeff Bezos betragen. Genug Geld, um sich eine zweite "Wohnung" in der Hauptstadt Washington zu gönnen. Der Amazon-Chef zahlt einen erklecklichen Betrag.

Der Chef des Online-Händlers Amazon, Jeff Bezos, hat einem Zeitungsbericht zufolge für 23 Millionen Dollar (rund 21,6 Millionen Euro) eine Bleibe in Washington erworben. Die "Washington Post" enthüllte, dass Bezos das ehemalige Textilmuseum als seinen Zweitwohnsitz erstanden hat. Seinen Hauptwohnsitz will der 52-Jährige demnach am Amazon-Standort Seattle im US-Bundesstaat Washington beibehalten.

Das insgesamt 2500 Quadratmeter große Museum könnte somit zu einer der größten Privatresidenzen in der US-Hauptstadt umfunktioniert werden. Mit dem Verkauf betraute Maklerfirmen hatten vorher seine Nutzung als Botschaft oder Privatschule vorgeschlagen. Bezos, der laut "Forbes"-Magazin über ein Vermögen von 70 Milliarden Dollar verfügt, soll bar bezahlt haben.

Die neue Bleibe soll laut "Washington Post" demnach als Unterkunft dienen, wenn der Gründer des Online-Kaufhauses mit seiner Frau und den vier Kindern zu Besuch in Washington ist oder dort Empfänge veranstaltet. Bezos ist seit 2013 auch Eigentümer der "Washington Post".

