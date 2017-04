Wirtschaft

Fast 36 Milliarden Dollar Umsatz: Amazon übertrifft Erwartungen deutlich

Bis 2018 will Amazon bis zu 130.000 neue Stellen alleine in den USA schaffen - und auch im Ausland schreitet die Expansion schnellen Schrittes voran. Das zehrt zwar am operativen Gewinn, kräftige Umsatzsteigerungen deuten aber auf eine rosige Zukunft hin.

Der Online-Händler Amazon ist im ersten Quartal zwar wie gewohnt rasant gewachsen. Der Gewinn hielt aber nicht ganz mit, zu hoch sind die Investitionen, die der US-Konzern nach der kleinen Pause vergangenes Jahr inzwischen wieder vornimmt. Es reichte aber für ein deutliches Übertreffen der Analystenprognosen.

In den drei Monaten bis Ende März setzte die Amazon.com Inc 35,7 Milliarden US-Dollar um und lag damit am oberen Ende der eigenen Vorgabe von 33,25 bis 35,75 Milliarden Dollar. Analysten hatten Amazon mit 35,3 Milliarden Dollar weniger zugetraut. Im Vorjahr waren 29,1 Milliarden Dollar Einnahmen geflossen.

Wegen der Investitionen gab das Ergebnis trotz des anhaltend hohen Umsatzwachstums leicht nach. Der operative Gewinn erreichte nur 1 Milliarde Dollar, nachdem Amazon bei dieser Kennziffer im Vorjahreszeitraum auf 1,1 Milliarden Dollar gekommen war. Amazon hatte den Rückgang bereits angekündigt und die recht breite Spanne von 250 bis 900 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Diese übertraf der Internethändler aber nun, und auch Analysten hatten Amazon nur 900 Millionen Dollar zugetraut. Der Gewinn je Aktie erreichte 1,48 Dollar. Das war mehr als von Analysten mit 1,08 Dollar erwartet worden war.

Der Online-Händler steckt wieder viel Geld in die eigene Expansion. So sollen bis Mitte 2018 in den USA 130.000 Stellen geschaffen werden. Zudem baut Amazon sein Netz an Lagern aus, von denen der Versand der Waren erfolgt. Auch die Auslands-Expansion schreitet voran. Das zeigt, wie stark das Unternehmen an die eigenen Wachstumschancen glaubt. Amazon-Aktionäre mit der Hoffnung auf hohe Gewinne müssen sich dafür weiterhin in Geduld üben.

Quelle: n-tv.de