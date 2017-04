Wirtschaft

Bericht über neue Fahrzeugpläne: Amazon will Roboter auf die Straße schicken

Das autonome Fahren ist einer der größten Trends in der Fahrzeugbranche. Davon möchte wohl auch Amazon profitieren. Der größte Online-Händler der Welt will sich offenbar nicht nur auf die Entwicklung seiner Drohnen verlassen.

Aus der Luft zurück auf den Boden: Nach der ersten Zustellung per Drohne will sich Amazon für seine Warenauslieferungen nun offenbar auch Paket-Roboter auf der Straße zu Nutzen machen. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, hat der größte Online-Händler der Welt bereits vor einem Jahr eine bislang geheim gehaltene Abteilung für autonomes Fahren ins Leben gerufen. Demnach lotet ein etwa zwölfköpfiges Team die Verwendungsmöglichkeiten autonomer Fahrtechnik für den Versandhändler aus. Amazon selbst äußerte sich bisher nicht dazu.

Neue Technologie für Roboterfahrzeuge wolle Amazon vorerst nicht selbst entwickeln, heißt es in dem Bericht. Vielmehr gehe es in dem jungen Projekt darum, schnelle und kostengünstige Lieferstrategien mit selbstfahrenden Fahrzeugen anderer Hersteller zu entwickeln. Langfristiges Ziel sei es, die Logistik komplett selbst zu übernehmen.

Bereits im Januar deutete sich ein Interesse von Amazon am Sektor des autonomen Fahrens an, als das Unternehmen ein Patent für die Koordinierung selbstfahrender Fahrzeuge im Verkehr anmeldete. Dieses computergesteuerte Koordinierungsnetzwerk soll selbstfahrende Lkw über die Straßen lenken. Im Dezember hatte der Konzern hierfür mehrere Riesen-Lkw gekauft.

Bei den Plänen zum Umstieg auf selbstfahrende Fahrzeuge könnte Amazon von einem aktuellen Trend in der Automobilbranche profitieren: Längst sind viele Fahrzeughersteller in der Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge nicht mehr nur auf den Markt für Privat- oder Flottenkunden fokussiert. So bekräftigte Mercedes zu Beginn des Jahres auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas seine Ambition, mit GPS-gesteuerten Robotern vermehrt auch den Dienstleistungsmarkt bedienen zu wollen. Solche Technologien könnte Amazon mit seinen neuen Strategien kombinieren.

