Wirtschaft

Aufschwung am Aktienmarkt: Analysten stocken Dax-Prognose auf

Hat die Börse noch Luft nach oben? Nach der Wahl in Frankreich trauen Marktstrategen dem deutschen Aktienmarkt einen weiteren Anstieg zu. In den kommenden Monaten könnte der Dax demnach die Marke von 13.000 Punkte überwinden.

Analysten der DZ Bank trauen dem Dax weitere Gewinne zu. Die Marktbeobachter erwarten, dass der Leitindex der 30 größten börsennotierten Firmen in Deutschland bis Mitte 2018 auf 13.500 Punkte steigt. 2019/20 seien sogar 14.000 Zähler drin, erklärte DZ-Bank-Experte Christian Kahler in einem Analystenkommentar.

"Das Gewinnwachstum sollte sich 2017/18 beschleunigen, so dass die Aktienmärkte ihren Aufschwung trotz teils hoher Bewertung und geopolitischer Risiken fortsetzen sollten." Seitdem sich der europafreundliche Emmanuel Macron bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich durchgesetzt hat, sind die politischen Risiken in Europa - zumindest in der Wahrnehmung vieler Börsianer - deutlich zurückgegangen.

Der Dax eilt bereits seit dem ersten Durchgang der französischen Präsidentschaftswahl von einem Rekord zum nächsten. Vor wenigen Tagen erreichte er mit 12.783 Punkten seinen bisher höchsten Stand. Damit rückte die nächste große Kursschwelle bereits fast in Reichweite: Bis zur Marke von 13.000 Punkten sind es weniger als 220 Punkte. Im Donnerstagshandel kann sich das Frankfurter Börsenbarometer bislang über der Marke von 12.700 Zählern halten.

Wachstum in den Schwellenländern

Die Wahl Macrons nahm Anlegern vor allem die Sorge vor einem Auseinanderdriften der Eurozone, für die seine Widersacherin Marine Le Pen kämpfte. DZ-Bank-Analyst Kahler sieht vor allem die operative Entwicklung der Konzerne als Treiber für den Dax. "Dank stabiler Weltkonjunktur und überdurchschnittlicher Zuwächse in den Schwellenländern sollten die Unternehmensgewinne in diesem und im nächsten Jahr um je rund zehn Prozent wachsen können."

Analysten der Deutschen Bank hatten ihre Dax-Prognose bereits Anfang März angehoben. Bis zum Jahresende sehen sie den deutschen Leitindex bei 12.800 Punkten. "Deutsche Blue Chips profitieren besonders stark von der guten Wirtschaftsentwicklung außerhalb Europas", sagte der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden, Ulrich Stephan, dem "Handelsblatt". Wenn es bei Wachstum und Inflation zu "keinen relevanten Rückschlägen" komme, blieben die Perspektiven für deutsche Aktien "sehr interessant".

Quelle: n-tv.de