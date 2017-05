Wirtschaft

Knusprig ins Büro: Apple entwickelt Pizza-Box

Apples Vorliebe für durchdachtes Design macht auch vor Pizza nicht halt: Der Konzern hat für die Beschäftigten in der Konzernzentrale einen speziellen Transport-Behälter entwickelt.

Apples neues, futuristisches Hauptquartier sorgt für jede Menge Gesprächsstoff. Das US-Magazin "Wired" durfte das Gebäude bereits besichtigen - doch nicht etwa die in dem Artikel beschriebene Architektur oder das Design ziehen die größte Aufmerksamkeit auf sich. Im Mittelpunkt des Interesses steht etwas anderes: eine Pizza-Box.

Für den Transport von Pizzen aus dem Restaurant in die Büros des riesigen kreisrunden Gebäudes können die Angestellten eine spezielle Box benutzen. Sie sei vom Chef des Apple-Park-Cafés, Francesco Longoni, entwickelt worden, berichtet der Silicon-Valley-Reporter Steven Levy.

Der Behälter ist weiß und rund, besteht aus Hartplastik und dient einem Zweck: Er soll ermöglichen, dass die Beschäftigten ihre Pizza möglichst knusprig von der Kantine ins Büro transportieren können. Damit die Pizza nicht durchweicht oder gar matschig wird, verfügt die Box über Löcher im Deckel. So kann bei einer frisch gebackenen Pizza die Luft nach außen entweichen.

Die schon vor Jahren entworfene Box wurde zum Patent angemeldet - und sie wird offenbar bereits seit geraumer Zeit in bisherigen Bürokomplexen des Konzerns verwendet. Doch erst jetzt stieß sie auf Interesse. Der "Guardian" fand einen Tweet aus dem Jahr 2013, der einen solchen Behälter zeigt. Auf ihn hatten Apple-Beschäftigte nach dem Tod des Firmengründers Steve Jobs ihre Unterschrift gesetzt.

Das neue Hauptquartier von Apple im kalifornischen Cupertino wird in diesem Frühjahr und Sommer etappenweise von den Beschäftigten bezogen. Der Bau hat Schätzungen zufolge rund fünf Milliarden Dollar gekostet. Von oben betrachtet sieht das kreisrunde Gebäude aus wie ein riesiger Donut, der mitten in einem Wohngebiet gelandet ist. In dem "Raumschiff" befinden sich Büros mit einer Fläche von mehr als 260.000 Quadratmetern. Im Innern des Rings wurden ein Obstgarten, eine große Wiese und ein Teich angelegt.

Quelle: n-tv.de