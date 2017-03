Wirtschaft

Weichenstellung bei der Bahn: Aufsichtsrat kürt Lutz zum Bahnchef

Der bisherige Finanzvorstand Richard Lutz ist neuer Chef der Deutschen Bahn. In der Sitzung des Aufsichtsrats wählt das Kontrollgremium den 52-jährigen Finanzfachmann offiziell zum Nachfolger von Rüdiger Grube.

Der bisherige Finanzchef Richard Lutz ist offiziell neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Der Aufsichtsrat hob den 52-Jährigen bei der laufenden Sitzung ins Amt, wie es aus Aufsichtsratskreisen heißt.

Lutz folgt auf Rüdiger Grube, der im Januar im Streit um seine Vertragsverlängerung überraschend zurückgetreten war. In seiner Funktion als neuer Bahnchef soll Lutz noch im Lauf des Tages der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die Vorstellung ist dem Vernehmen nach für den Nachmittag geplant. Gegen 17.00 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt angesetzt. Der CSU-Politiker hatte den Finanzfachmann dem Kontrollgremium am vergangenen Wochenende formell als Kandidat für die Führungsposition vorgeschlagen.

Lutz übernimmt keine leichte Aufgabe: Der 52-jährige Betriebswirt muss sich nicht nur um die zahlreichen offenen Baustellen von Deutschlands größtem Schienenverkehrsanbieter kümmern. Daneben muss er den Staatskonzern mit seinen rund 300.000 Beschäftigten steuern und gleichzeitig mit den unterschiedlichen und teils widersprüchlichen Anforderungen aus der Politik umgehen.

Bereits einen Tag nach seiner Wahl dürfte der neue Bahnchef seinen ersten großen Auftritt haben: Am Donnerstag will der Bahn-Konzern seine Bilanz für 2016 vorlegen. Bereits bekannt ist, dass die Bahn nach einem Verlustjahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehrte.

Quelle: n-tv.de