Wirtschaft

Vollsperrung in Merseburg: Bahn gibt Hauptbahnhof Halle frei

Delikater Eingriff im laufenden Betrieb: Für lang geplante Bauarbeiten nimmt die Deutsche Bahn unmittelbar nacheinander zwei größere Bahnhöfe vom Netz. In Halle rollen seit dem Morgen wieder die ersten Züge. Jetzt ist Merseburg dran.

Nach zwei Tagen Vollsperrung ist der Zugverkehr am Hauptbahnhof Halle wieder planmäßig angelaufen. Seit 4.00 Uhr in der Früh fahren Nah- und Fernzüge sowie S-Bahnen nach Angaben der Deutschen Bahn wieder nach regulärem Fahrplan.

Zeitgleich begann wenige Kilometer südlich die angekündigte Vollsperrung des Bahnhof Merseburg. Der Haltepunkt rund 30 Kilometer westlich von Leipzig wird ebenfalls für 48 Stunden außer Betrieb genommen.

Der Ersatzverkehr sei planmäßig angelaufen, sagte ein Bahn-Sprecher. Durch die Bauarbeiten wird nicht nur der Zugverkehr der Deutschen Bahn beeinträchtigt, sondern auch Verbindungen regionaler Schienenverkehrsanbieter wie etwa der "Harz-Elbe-Express" (Hex) und Abellio-Mitteldeutschland. Reisende müssten bis Montagmorgen Umleitungen und längere Fahrzeiten in Kauf nehmen, heißt es.

"Alternative zum Flugzeug"

Anlass für die Sperrung in beiden Fällen sind laut Bahn weitere Vorbereitungen für die Einbindung der Hochgeschwindigkeitsstrecke München-Berlin, die von Dezember an vollständig befahrbar sein soll. In Halle wurden unter anderem ein Stellwerk abgerissen und neue Gleise angeschlossen. In Merseburg laufen Arbeiten an der Stellwerkstechnik.

Die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke ist Teil des Verkehrsprojekts "Deutsche Einheit Nr. 8" (VDE8), das die Reisezeit zwischen Berlin und München von derzeit gut sechs Stunden auf vier Stunden verkürzen soll. "Der Zug wird zur echten Alternative zum Auto und Flugzeug", heißt es dazu bei der Bahn.

Bilderserie Kilometerweise Superlative Bahn gibt Teil ihrer neuen Edelstrecke frei

Quelle: n-tv.de