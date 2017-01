Wirtschaft

Besuch beim neuen US-Präsidenten: Bayer und Monsanto fühlen bei Trump vor

In die Amtszeit des künftigen US-Präsidenten Trump fallen viele bereits angekündigte Mega-Fusionen. Die Chefs von Bayer und Monsanto sprechen erstmals mit der neuen US-Regierung. Sie sind nicht die einzigen.

Die Chefs von Bayer und Monsanto haben einem Medienbericht zufolge mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump über ihre Fusionspläne gesprochen. Das berichtet der TV-Sender Fox Business Network unter Berufung auf mehrere Insider. Bei dem Treffen in New York hätten Bayer-Chef Werner Baumann und Monsanto-Boss Hugh Grant versucht, Trump den Deal schmackhaft zu machen.

Bayer will den Saatgutspezialisten Monsanto für 66 Milliarden Dollar schlucken. Dadurch sollen auch Arbeitsplätze in den USA entstehen. Deswegen hoffen Baumann und Grant auf Wohlwollen des bald mächtigsten Mannes der Welt. Wie der auf die Werbe-Aktion der beiden Konzernbosse reagiert hat, ist nicht bekannt. Immerhin hatte Trump mehrfach die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu einer Priorität seiner Politik erklärt.

Da auf dem Agrochemiemarkt weitere Übernahmen angekündigt sind, welche die Branche komplett umkrempeln würden, könnte Bayer laut Experten in den USA auf kartellrechtliche Hürden stoßen.

Auch Toyota spricht mit neuer Regierung

Zeitgleich hat auch ein anderer Konzern bei der künftigen US-Regierung angeklopft. Toyota-Chef Akio Toyoda traf sich mit dem designierten Vize Mike Pence in Washington. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte das Treffen, wollte aber nichts zum Inhalt der Unterredung sagen. Trump hat der Autobranche mit Strafzöllen gedroht. Seiner Meinung nach produzieren die Unternehmen zu viele für den US-Markt bestimmte Fahrzeuge in Mexiko.

Immer wieder keilte er auch gegen Toyota. Über Twitter hatte Trump die Japaner dafür kritisiert, ein Werk südlich der Grenze zu bauen, in dem das Modell Corolla vom Band laufen soll. Trump twitterte, er sage "no way" zu den Plänen Toyotas.

Toyota betont seit dem Tweet immer wieder, wie viel es doch in den USA macht. Die Japaner kündigten zudem an, in den nächsten fünf Jahren 10 Milliarden Dollar in den USA investieren zu wollen. Die Gelder dürften allerdings vor allem in die Modernisierung bestehender Werke fließen.

Quelle: n-tv.de