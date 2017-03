Wirtschaft

Neues Sparprogramm gestartet: Bayern LB baut Gewinn aus

Die Bayern LB kann ihr Ergebnis im vergangenen Jahr steigern. Der Gewinn vor Steuern fällt noch einmal deutlich höher aus als im Vorjahr. Voraussichtlich wird es das beste Ergebnis unter den Landesbanken sein.

Die robuste Wirtschaftsentwicklung und Beteiligungsverkäufe verleihen der Bayern LB Rückenwind. Der Vorsteuergewinn stieg im vergangenen Jahr um zehn Prozent auf 708 Millionen Euro, wie das Münchener Geldhaus mitteilte. Damit hat die Bayern LB aller Voraussicht nach wie schon 2015 das beste Ergebnis aller Landesbanken eingefahren. Damals hatte bei der Bayern LB der Gewinn vor Steuern bei 646 Millionen Euro gelegen. Die Helaba legt ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr erst kommende Woche vor, hat jedoch einen niedrigeren Gewinn in Aussicht gestellt.

Auch im laufenden Jahr rechnet Bayern-LB-Chef Johannes-Jörg Riegler mit einem Vorsteuergewinn im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Das Institut legte bereits 2013 ein Kostensenkungsprogramm auf, das noch bis Jahresende läuft. Zusätzlich habe die Bank Ende 2016 "ein Effizienzprogramm gestartet, das weit über bloßes Kostenbewusstsein hinausgeht", sagte Riegler. Die nach der LBBW zweitgrößte deutsche Landesbank wolle damit ihre Prozesse verbessern und digitale Plattformen weiterentwickeln.

Mehr zum Thema 10.03.17 Noch größere Schieflage Faule Schiffskredite setzen BLB zu

Im vergangenen Jahr musste die Bayern LB dank der guten Wirtschaftsentwicklung in Deutschland weniger Geld für ausfallgefährdete Kredite zurücklegen. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sank um zwei Drittel auf 87 Millionen Euro. Zudem profitierte die Bank von Sondereffekten. Der Verkauf von Anteilen an Visa Europa und an der Deutschen Factoring Bank spülten der Bayern LB 172 Millionen Euro in die Kasse.

Quelle: n-tv.de