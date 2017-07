Wirtschaft

Rege Nachfrage: Bei Volvo klingelt es in den Kassen

Für den schwedischen Autohersteller Volvo geht es weiter aufwärts. Auf den großen Märkten steigen die Absatzzahlen. Durch ein engeres Heranrücken an die chinesische Mutter soll der Elektrooffensive Fahrt aufnehmen.

Volvo hat dank reger Nachfrage in Westeuropa und China deutlich mehr verdient. Im zweiten Jahresviertel legte der Überschuss um ein Viertel auf 2,14 Milliarden Kronen (knapp 224 Millionen Euro) zu, wie das seit 2010 zum chinesischen Autobauer Geely gehörende Unternehmen mitteilte. Volvo hatte kürzlich angekündigt, ab 2019 keine neuen Modelle mehr ohne Elektromotor bauen zu wollen.

Gemeinsam mit seinem chinesischen Mutterkonzern will der Autobauer ein neues Unternehmen bilden, um eine neue Generation von Elektroautos zu entwickeln, wie es weiter hieß. Angedacht sind auch einige Hybrid-Modelle, die Verbrennungs- und Elektromotor kombinieren.

Allein in seinem größten Markt China erzielte der Hersteller zwischen April und Juni ein Absatzplus von mehr als einem Drittel auf 28.500 Wagen. In Schweden, dem zweitgrößten Markt, stiegen die Verkäufe im zweiten Quartal um knapp drei Prozent auf etwa 21.000. Auch in Deutschland und Großbritannien verzeichnete Volvo Zuwächse, in den USA fanden fast 20.600 Autos ihre Käufer. Das am meisten nachgefragte Modell war der XC60, davon wurden global 48.807 Einheiten verkauft.

Volvo-Chef Håkan Samuelsson rechnet auch in den kommenden Monaten mit einem hohen Wachstumstempo. "Wir erwarten, dass das Wachstumstempo des ersten Halbjahres anhält", sagte er. In den ersten sechs Monaten zusammen verkaufte Volvo weltweit 277.641 Wagen, ein Plus von 8,2 Prozent. Der Umsatz erreichte in den ersten sechs Monaten des Jahres zusammen 99,1 Milliarden Kronen - nach 84,2 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum.

Quelle: n-tv.de