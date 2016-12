Wirtschaft

Weihnachtsgeschäft beeinträchtigt: Berliner Anschlag überschattet Endspurt

Der deutsche Einzelhandel erwartet in diesem Jahr ein Rekordgeschäft zum Weihnachtsfest. Doch der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt dürfte nicht spurlos an den Händlern vorübergehen.

Der deutsche Einzelhandel hatte in diesem Jahr eigentlich mit einem "Rekord-Weihnachtsgeschäft" gerechnet. Doch dürfte der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin den Händlern das Erreichen dieses Ziels nicht einfacher machen.

Für den Handelsexperten Achim Berg von der Unternehmensberatung McKinsey steht fest: "So ein Anschlag vor Weihnachten hat natürlich Auswirkungen. Die Zahl der Besucher in den Einkaufsstraßen dürfte dadurch in diesen Tagen spürbar zurückgehen." Wer nicht noch dringend ein Geschenk besorgen müsse, werde sich den Besuch in der Innenstadt oder im Einkaufszentrum überlegen. Dies zeigten die Erfahrungen nach den letztjährigen Anschlägen in Paris, betont der Branchenkenner.

Auch Kai Falk vom Handelsverband Deutschland rechnet zumindest in der Bundeshauptstadt mit Auswirkungen auf den Handel: "Wir gehen davon aus, dass es am Dienstag und Mittwoch in Berlin sicher eine Delle bei den Umsätzen gegeben hat. Die Menschen halten erst mal inne, bevor das normale Leben weitergeht."

Dabei setzten gerade die stationären Händler große Hoffnungen auf diese Woche. Nach Angaben des Hauptgeschäftsführers des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, rechneten die Händler mit einem "großen Ansturm" in den Innenstädten. Denn in den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, "dass immer mehr Kunden auf den letzen Drücker ihre Weihnachtseinkäufe in Angriff nehmen". Und ein solcher Ansturm wäre für viele Händler wohl auch ein Segen. Denn in den Wochen vor dem vierten Advent lief das Weihnachtsgeschäft durchwachsen. Zufrieden zeigten sich vor allem größere Händler. Spürbar schlechter lief es in vielen kleineren Geschäften. Der Online-Handel brummt zwar, so dass der Paketzusteller Hermes in diesen Tagen über "das stärkste Weihnachtsgeschäft seiner Unternehmensgeschichte" jubeln kann.

Viele Ladeninhaber in den Innenstädten klagen dagegen über gesunkene Besucherzahlen in den Fußgängerzonen. Während das Geschäft mit Uhren, Schmuck, Haushaltswaren und hochwertigen Lebensmitteln, laut HDE floriert - stagnieren die Umsätze im Textilhandel. Weihnachten spiele eigentlich für den Modehandel kaum noch eine Rolle, viel wichtiger sei das Wetter, meint Axel Augustin vom Bundesverband des Deutschen Textilhandels (BTE).

Wichtiges Nach-Weihnachtsgeschäft

Es gibt also viel Licht und Schatten in diesem Weihnachtsgeschäft. Umso mehr hofft der Einzelhandel, dass sich der Berlin-Effekt in Grenzen hält. Und einiges spricht tatsächlich dafür. Unter anderem, dass es wenige Tage vor dem Fest in den meisten Fällen "für ein Ausweichen auf den Online-Handel zu spät ist", wie der BTE-Sprecher betont.

Außerdem kann der Handel darauf hoffen, dass aufgeschobene Einkäufe nach dem Fest nachgeholt werden. Denn: "Das Nach-Weihnachtsgeschäft ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden", wie HDE-Sprecher Kai Falk betont.

"Wenn sich die Sicherheitslage nicht verschlechtert, wird der Effekt nicht lange anhalten", ist schließlich auch McKinsey-Berater Berg überzeugt. Das heißt in seinen Augen allerdings nicht, dass der Einzelhandel einfach weitermachen kann, als wäre nichts geschehen.

"Die Menschen sind sensibler geworden, was große Menschenansammlungen angeht", betont er. "Die Händler in den großen Einkaufsstraßen und den Malls müssten sich deshalb überlegen, wie sie das subjektive Sicherheitsgefühl ihrer Kunden verbessern."

Quelle: n-tv.de