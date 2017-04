Wirtschaft

Jets am laufenden Band: Boeing liefert mehr aus als Airbus

Erfolgsmeldung aus dem Markt für zivile Verkehrsflugzeuge: Im Auftaktquartal kann Boeing einen klaren Vorsprung zu Airbus herausarbeiten. Das US-Schwergewicht bleibt dabei aber hinter den eigenen Zahlen aus dem Vorjahr zurück.

Die Nachfrage nach Passagierjets scheint ungebrochen: Im Wettstreit der beiden größten Flugzeugbauer liegt der US-Konzern Boeing in diesem Jahr bislang klar vor seinem europäischen Rivalen Airbus. Im ersten Quartal lieferten die Amerikaner eigenen Angaben zufolge 169 Maschinen aus. Airbus brachte nach eigener Auskunft von Januar bis März 136 Maschinen an die Kunden.

Damit schlägt sich der US-Hersteller zwar besser als der europäische Rivale, bleibt aber deutlich unter der eigenen Messlatte aus dem Vorjahr: In den ersten drei Monaten 2016 hatte Boeing mit 176 Stück deutlich mehr Jets an Kunden übergeben können.

Um die Zielsetzung des Konzerns für 2017 zu erreichen, müssen sich die Ingenieure, Logistiker und Techniker in den Werkshallen von Boeing anstrengen: Im laufenden Gesamtjahr zielt Boeing auf einen Absatz in einer Spanne zwischen 760 und 765 Flugzeugen, was wiederum deutlich über den Stückzahlen aus der Produktion des Vorjahres liegt. 2016 kam Boeing insgesamt auf 748 Verkehrsflugzeuge.

Lukrative Nebengeschäfte

Der Bau von Flugzeugen für den zivilen Markt stellt für Boeing nur einen Teil der geschäftlichen Aktivitäten dar. Weitere Standbeine hat der Konzern im Raumfahrtgeschäft und in der Rüstung. Insgesamt beschäftigt Boeing weltweit rund 147.000 Menschen. Davon arbeitet gut die Hälfte im Kerngeschäft, dem zivilen Flugzeugbau.

Neben zivilen Verkehrsflugzeugen wie dem 787 "Dreamliner", der 737, der 777 oder den bewährten 747 Jumbojets entwickelt und baut Boeing auch Kampfjets wie die F/A-18 "Super Hornet", Militärtransporter wie zum Beispiel die C-17 "Globemaster" sowie Bomber, Lufttanker, Frühwarnflugzeuge, Seeaufklärer und Kampfhubschrauber wie zum Beispiel die AH-64 "Apache".

Quelle: n-tv.de